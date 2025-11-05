Bei Tottenham sorgt ein erschreckender Vorfall für Aufsehen. Destiny Udogie wurde von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht. Der Klub unterstützt den Profi und seine Familie, während die Ermittlungen gegen den Täter laufen.

1/5 Destiny Udogie wurde gemäss Medien von einem Berater mit einer Waffe bedroht. Foto: Defodi Images via Getty Images

Darum gehts Tottenham-Spieler Destiny Udogie von Spielerberater mit Waffe bedroht

Vorfall im September, Polizei nahm 31-jährigen Mann fest

Udogie seit 2022 bei Tottenham, 76 Einsätze für den Klub

Joël Hahn Redaktor Sport

Für Destiny Udogie (22) lief das Leben Anfang September alles andere als normal: Der Linksverteidiger von Tottenham Hotspur wurde von einem Spielerberater mit einer Waffe bedroht. Der Vorfall wurde erst jetzt öffentlich. Tottenham bestätigte die Geschehnisse in einer Stellungnahme: «Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden das weiter tun. Da es sich um eine juristische Angelegenheit handelt, können wir nicht weiter kommentieren», zitiert «transfermarkt.ch» aus der Klub-Mitteilung.

Die Polizei teilte mit, dass am 8. September ein 31-jähriger Mann festgenommen wurde. Er kam zwischenzeitlich gegen Kaution frei. Dem Beschuldigten wird neben der Bedrohung Udogies auch Erpressung einer weiteren Person vorgeworfen.

Udogie weiter im Einsatz

Der 22-jährige Italiener steht seit 2022 bei Tottenham unter Vertrag. Für ihn zahlte der Klub knapp 17 Millionen Franken an Udinese Calcio. Nach einer Rückkehr zu Udinese und dem endgültigen Sprung in das Londoner Kader ist Udogie seit der Saison 2023/24 fester Bestandteil des Teams. Er kam bisher auf 76 Einsätze, unter anderem auch beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Kopenhagen.

Tottenham betont, die Situation ernst zunehmen und den Spieler weiterhin zu unterstützen. Die Ermittlungen gegen den mutmasslichen Täter laufen, während Udogie sich weiter auf die Saison konzentriert.