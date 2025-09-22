Noch letzte Woche scherzte GC-Trainer Scheiblehner über Transfergerüchte um Tom Bloxham. Nun ist der Wechsel zu den Hoppers offiziell bestätigt worden – allerdings in die U21.

Tom Bloxham hat bei GC unterschrieben und strahlt mit dem technischen Leiter Remo Gaugler in die Kamera. Foto: Zvg

Ein nächster junger Kicker für die Grasshoppers. Diesmal aber für die U21 und nicht für das Fanionteam. Wie der Klub mitteilt, verpflichtet er den vereinslosen Tom Bloxham. Er unterschreibt bei der GC-U21 für ein Jahr.

Bloxham ist 20 Jahre alt und stammt aus der Jugend von Tottenham Hotspur. Von dort ging es zu den Blackburn Rovers, wo sein Vertrag vergangenen Juli auslief. Der ehemalige irische U19-Nationalspieler sei sowohl auf dem Flügel als auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar, schreibt GC.

Scheiblehner witzelte noch wegen Bloxham

Noch vorletzte Woche erlaubte sich GC-Coach Gerald Scheiblehner wegen Bloxham einen Witz. Auf die Frage an der Pressekonferenz, was an den Gerüchten um eine Verpflichtung des Spielers dran sei, antwortete der Österreicher: «Ich kenne nur Bibi Blocksberg.»

Nun zaubert GC Bloxham also doch noch hervor, wenn auch (noch) nicht für Scheiblehners Team.

«Tom ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der viel Schnelligkeit und Körperspiel mitbringt und damit unsere U21 bereichern wird. Ich bin sicher, er wird sich bei uns nochmals gut weiterentwickeln», sagt der technische Leiter der Hoppers, Remo Gaugler, zu dem Transfer.

