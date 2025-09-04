DE
FR
Abonnieren

Präsident Levy geht
Knall bei den Tottenham Hotspurs

Überraschende Neuigkeiten aus dem Norden Londons: Daniel Levy gibt seinen Posten als Präsident der Tottenham Hotspurs ab.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Präsident Daniel Levy gibt seinen Posten nach 25 Jahren bei den Tottenham Hotspurs ab.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

«Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die ich gemeinsam mit der Geschäftsleitung und unseren Angestellten geleistet habe.» Mit diesen Worten kündigt Daniel Levy (63) an, dass er sein Amt als Präsident des amtierenden Europa-League-Siegers Tottenham Hotspurs abgibt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Knapp 25 Jahre hat der englische Unternehmer den Klub im Norden Londons geführt. «Wir haben diesen Klub zu einem globalen Schwergewicht aufgebaut, der auf höchstem Level spielt», blickt Levy auf seine Amtszeit zurück, in der sich der Klub von einer grauen Ligamaus zu einem der Spitzenteams in der Premier League entwickelt hat.

Lange Zeit galt Levys Ägide nur im kommerziellen Bereich als erfolgreich. Der Klub wuchs stetig, konnte ein neues Trainingsgelände und ein hochmodernes Stadion bauen, doch von den Fans wurde er lange für seine Zurückhaltung auf dem Transfermarkt kritisiert – sie sehnten sich nach einem Titelgewinn. Vor dem Europa-League-Triumph im vergangenen Sommer konnte Tottenham zuletzt 2008 den Ligapokal erringen.

Es sei eine «nicht immer einfache Reise» gewesen, blickt Levy zurück, «aber wir haben grosse Fortschritte gemacht. Ich werde diesen Klub auch in Zukunft leidenschaftlich unterstützen.»

Einen Nachfolger präsentieren die Spurs in der Medienmitteilung per se nicht. Peter Charrington, der bereits im März in den Klub geholt wurde, wird dem Vorstand als nicht geschäftsführender Direktor vorstehen. Neuer CEO bei Tottenham ist Vinai Venkatesham – der vor seinem Engagement bei den Spurs schon für Erzrivale Arsenal in der Geschäftsstelle tätig gewesen ist.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Liverpool FC
Liverpool FC
3
4
9
2
Chelsea FC
Chelsea FC
3
6
7
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
5
6
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
3
4
6
5
Everton FC
Everton FC
3
2
6
5
FC Sunderland
FC Sunderland
3
2
6
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
Crystal Palace
3
3
5
9
Manchester United
Manchester United
3
0
4
10
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
-1
4
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
3
-1
4
12
Leeds United
Leeds United
3
-4
4
13
Manchester City
Manchester City
3
1
3
14
Burnley FC
Burnley FC
3
-2
3
15
Brentford FC
Brentford FC
3
-2
3
16
West Ham United
West Ham United
3
-4
3
17
Newcastle United
Newcastle United
3
-1
2
18
FC Fulham
FC Fulham
3
-2
2
19
Aston Villa
Aston Villa
3
-4
1
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur