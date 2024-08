Dem FC Barcelona misslingt die Hauptprobe für die kommende LaLiga-Saison gehörig. Mitschuldig ist da auch Nati-Star Breel Embolo, der am Montagabend trifft. Neo-Barça-Coach Hansi Flick gerät schon wenige Wochen nach Amtsantritt ordentlich in die Kritik.

1/7 Vor dem letzten Vorbereitungsspiel für die neue Saison hatte Hansi Flick noch gut lachen.

Nicolas Horni Ringier Journalistenschüler

Anfang Juli trat Hansi Flick (59) seinen Job beim FC Barcelona an. Knapp eineinhalb Monate danach hängt in der katalanischen Hauptstadt bereits der Haussegen schief. Mitgrund? Nati-Star Breel Embolo (27). Am Montagabend duellieren sich Barça und die AS Monaco um die prestigeträchtige Joan-Gamper-Trophäe. 57 Minuten sind darin gespielt, als Embolo wunderschön lanciert wird – und dann per Lob zum 2:0 einnetzt.

Das Team von Ex-YB-Trainer Adi Hütter (54) und den beiden anderen Schweizern Denis Zakaria (27) und Philipp Köhn (26) gewinnt letztlich mit 3:0.«Heute waren die Geschwindigkeit und das Passspiel nicht so gut wie in den vorherigen Spielen», bilanziert Flick danach selbstkritisch. «Wir haben nicht den Druck ausgeübt, wie sonst. Heute haben wir gesehen, was funktioniert und was nicht.»

«Enttäuschend und trostlos»

Seit über 60 Jahren absolviert der FC Barcelona zu Ehren des Winterthurer Gründers Hans «Joan» Gamper (†52) kurz vor dem LaLiga-Start ein Freundschaftsspiel. Seit 2012 ging das nie mehr verloren, damals verlor man mit 0:1 gegen Sampdoria Genua. Immerhin die Statistik dürfte Flick und Co. Mut machen: Drei Joan-Gamper-Duelle gingen in diesem Jahrtausend erst verloren – in allen drei Jahren (2005, 2009 und 2012) wurde Barça letztlich aber Meister. Den spanischen Medien ist dies aber herzlich egal.

«Barcelona im Ausnahmezustand», schreibt etwa die Sportzeitung «As». «Das sieht nicht gut aus. In Barcelona schrillen die Alarmglocken», schreibt das Blatt weiter. «Das Barça-Spiel war schrecklich. Sie haben kaum Gefahr erzeugt und die Fehler in der Defensive waren für ein Barça-Team untypisch.», schreibt die «Marca». «Ernsthafte Warnung fünf Tage vor Liga-Beginn», titelt die «Mundo Deportivo». Die «Sport» beschreibt den Auftritt bei der «ebenso unerwarteten wie bitteren Niederlage» als «enttäuschend und «trostlos».