Ein Video von Vincent Kompany (38) aus seiner Zeit als Burnley-Coach sorgt in Deutschland für Aufsehen. Kürzlich erschien bei Sky die zweite Staffel der Doku-Serie «Mission to Burnley» über den englischen Zweitligisten, bei dem Kompany von Juli 2022 bis Juni 2024 als Trainer amtete und Nati-Stürmer Zeki Amdouni seit Sommer 2023 unter Vertrag steht. Dabei ist in einem Ausschnitt zu sehen und hören, wie der Neo-Bayern-Trainer im Training seine damaligen Spieler zusammenstaucht.

Insbesondere Johann Berg Gudmundsson (33) bekommt Kompanys Ärger zu spüren. Der Trainer schreit seinen Schützling vor versammelter Mannschaft lauthals an und flucht mehrmals in Richtung des isländischen Nationalspielers. Gudmundsson versucht, sich, von Kompany abzuwenden, wird vom Belgier aber über den ganzen Trainingsplatz verfolgt. «Joey, stell mich nicht auf die Probe», ruft der fuchsteufelswilde Kompany. «Teste mich nicht, verdammt. Genug mit dem Gejammer. Spiel verdammt noch mal Fussball!», brüllt der 38-Jährige unter anderem.

Zu Beginn des Videos spricht Kompany ironischerweise darüber, wie wichtig es sei, seine Emotionen im Griff zu haben. Stellt sich die Frage, wie ein Bayern-Star auf eine solche Standpauke reagiert hätte. Es bleibt abzuwarten, ob der 89-fache belgische Nationalspieler in München seine Nerven besser im Griff hat.