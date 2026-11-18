Leonardo DiCaprio hat am Samstagabend seinen 52. Geburtstag in Los Angeles zelebriert. Neben zahlreichen Superstars sorgte vor allem eine ganz bestimmte Gästegruppe für Aufsehen, während seine eigene Freundin im Hintergrund blieb.

Darum gehts Leonardo DiCaprio feierte seinen 52. Geburtstag in Los Angeles mit zahlreichen Hollywoodstars

Ein weisser Partybus brachte Frauen in Minikleidern zur Privatfeier

Insider werten Beziehung zu Vittoria Ceretti als Zeichen gegen DiCaprios bekannte 25er-Regel

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Leonardo DiCaprio (52) feierte am Samstagabend in Los Angeles seinen 52. Geburtstag. Mit dabei waren zahlreiche Stars – und ein Partybus voller Frauen. Die Frauen, darunter die «Love Island»-Teilnehmerin Courtney Boerner (28), stiegen in Minikleidern und High Heels aus einem weissen Bus.

Wer genau die weiteren Gäste aus dem Bus waren, ist nicht bekannt. Laut «Page Six» wirkten sie jedoch bestens gelaunt, als sie die Privatresidenz betraten.

Eine Gästeliste voller Promis

Neben den Frauen gab sich auch die A-Liga Hollywoods die Klinke in die Hand. Unter den Anwesenden waren Al Pacino (86) – begleitet von seiner Ex-Partnerin und Mutter seines vierten Kindes, Noor Alfallah (32) – sowie Jonah Hill (42) und seine Frau Olivia Millar (30). Ebenfalls eingeladen waren Rapperin Ice Spice (26), die Geschwister Alabama (20) und Landon Barker (23) sowie die Schauspielkollegen Adrien Brody (53), Edward Norton (57), Casey Affleck (51) und Alexander Skarsgård (50). Auch Rapper 50 Cent (51) feierte mit. Ein besonderes Wiedersehen gab es für Tobey Maguire (51). Er traf auf seine Ex-Frau Jennifer Meyer (49) und deren neuen Ehemann Geoffrey Ogunlesi (34). Maguire hatte kürzlich deren Hochzeit auf Hawaii geleitet.

Ist die berühmte «25er-Regel» Geschichte?

Bei jener Hochzeit waren auch DiCaprio und seine Freundin Vittoria Ceretti (28) zu Gast. Der Schauspieler und das Model sind seit über drei Jahren ein Paar, halten ihre Beziehung jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So war die 28-Jährige auf den Paparazzi-Bildern der Party zwar nicht zu sehen, laut Insider-Informationen von «Page Six» feierte sie aber dennoch mit.

Dass der Amerikaner und die Italienerin nach wie vor liiert sind, werten Insider als klares Zeichen dafür, dass DiCaprio seine berüchtigte «25er-Regel» endgültig hinter sich gelassen hat.

Jahrelang galt es als Running Gag, dass der Oscarpreisträger seine Partnerinnen verlässt, sobald diese das 25. Lebensjahr überschreiten. Bei Ex-Freundin Camila Morrone (29) war es tatsächlich kurz nach ihrem 25. Geburtstag so weit. Zuvor hatte er bereits Gisele Bündchen (46) im Jahr 2005 mit 25 Jahren verlassen, dasselbe Schicksal ereilte sechs Jahre später das damals 25-jährige Model Bar Refaeli (41) sowie Kelly Rohrbach (36) im Jahr 2015. Auch Nina Agdal (34) konnte sich kurze Zeit später diesem Muster nicht entziehen.