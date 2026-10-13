Leonardo DiCaprio zeigt sein Bäuchlein

Leonardo DiCaprio verbringt einige Tage auf Hawaii. Mit dabei ist seine Freundin Vittoria Ceretti und mehrere Hollywood-Kollegen. Am Strand präsentiert der Hollywoodstar seinen Bauch.

Darum gehts DiCaprio ist für Jennifer Meyers Hochzeit auf Hawaii

Fotos zeigen ihn mit Bauch und Freundin Ceretti am Strand

Mit Ceretti (28) wankt DiCaprios «25er-Regel»

Fynn Müller People-Redaktor

Leonardo DiCaprio (51) gönnt sich gerade eine Auszeit auf Hawaii, wie aktuelle Bilder zeigen. Oben ohne schlendert der Hollywoodstar über den Strand, planscht im Meer und präsentiert dabei seinen Bauch.

Mit dabei ist unter anderem seine 23 Jahre jüngere Freundin Vittoria Ceretti (28). Dazu die halbe A-Liste aus Hollywood. Tobey Maguire (51), Courteney Cox (62) und Kate Hudson (47) lassen sich ebenfalls am Strand blicken.

Anlass der Reise soll die Hochzeit von Jennifer Meyer (48) sein, der Ex-Frau von Tobey Maguire. Sie gibt dem Milliardär Geoff Ogunlesi auf der Insel das Jawort. Ein Insider verrät gegenüber «Daily Mail»: «Leonardo und Jennifer sind Tobeys Familie.» Kein Wunder also, dass der «Titanic»-Star mit dabei ist. Auch Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) sollen zu den Gästen gehören. Am Strand liessen sich der Amazon-Gründer und seine Ehefrau nicht blicken.

Schluss mit seiner 25er-Regel?

Leonardo DiCaprio und Model Vittoria Ceretti sind seit über drei Jahren ein Paar. Sie halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dass sie nach wie vor zusammen sind, deutet Insider als klares Zeichen, dass DiCaprio seine berühmte 25er-Regel hinter sich gelassen zu haben scheint.

Jahrelang war es ein Running Gag, dass der Hollywoodstar sich von seinen Partnerinnen trennt, wenn diese älter als 25 sind. Bei Ex-Freundin Camila Morrone (29) war es beispielsweise kurz nach ihrem 25. Geburtstag so weit.

Vittoria Ceretti hat die magische Grenze jedenfalls längst hinter sich gelassen und lässt die Theorie damit im Keim ersticken. Da scheint auch DiCaprios neues Bäuchlein nichts dran zu ändern.