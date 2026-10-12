Darum gehts
- Drei Wochen nach der Scheidung traute Tobey Maguire seine Ex
- Das Ex-Paar stand sich trotz Trennung immer sehr nahe
- Auch andere prominente Ex-Paare pflegen ein gutes Verhältnis
Tobey Maguire (51) strahlt am Altar an der Seite von Jennifer Meyer (49). Aber Moment mal – die beiden sind doch erst seit drei Wochen offiziell geschieden? Tatsächlich läuten abermals die Hochzeitsglocken, allerdings in abgeänderter Konstellation. Denn der «Spider-Man»-Star hat seine Ex-Frau kurzerhand neu verheiratet.
In einer romantischen Zeremonie gab Meyer ihrem Partner Geoff Ogunlesi (34) das Jawort, während Maguire bestens gelaunt durch die Trauung führte. Auch die beiden gemeinsamen Kinder des Ex-Paars – Tochter Ruby (19) und Sohn Otis (17) – feierten den besonderen Tag mit.
Ein Ex-Paar auf neuen Wegen
Maguire und Meyer heirateten 2007, trennten sich 2016 und reichten im Oktober 2020 schliesslich die Scheidung ein, die erst kürzlich finalisiert wurde. Trotz des Beziehungsendes pflegten sie stets ein aussergewöhnlich enges Verhältnis. Meyer bezeichnete die Trennung einst als die «schönste Erfahrung» ihres Lebens und betonte, dass sie für ihren Ex-Mann «alles auf der Welt» tun würde.
2023 machten Meyer dann ihre Liebe zu Ogunlesi öffentlich, ein Jahr später folgte die Verlobung. Anfang dieses Jahres machte die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter das Familienglück komplett.
Freundschaft statt Rosenkrieg
Dass ein Ehe-Aus keineswegs in einer Schlammschlacht enden muss, beweisen auch andere Hollywood-Grössen. So gelten Bruce Willis (71) und Demi Moore (63) seit jeher als Paradebeispiel für ein gelungenes Ex-Verhältnis. Trotz ihrer Scheidung im Jahr 2000 blieben sie enge Vertraute. Und seitdem bei Willis 2023 eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, steht Moore ihm und seiner Familie fester denn je zur Seite.
Auch Gwyneth Paltrow (54) und Chris Martin (49) gingen getrennte Wege und prägten 2014 den Begriff des «conscious uncoupling» – das bewusste Entlieben. Bis heute verbringen die beiden gemeinsame Ferientage mit ihren neuen Partnern und bezeichnen sich gegenseitig als beste Freunde.