Vier Jahre nach ihrer Trennung sind Shakira und Gerard Piqué erneut vor Gericht aufeinander getroffen. Im Mittelpunkt stehen die Besuchsregelungen für die gemeinsamen Söhne Milan und Sasha.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shakira und Gerard Piqué streiten erneut ums Sorgerecht

Die Sängerin will Milan und Sasha lange Flüge nach Barcelona ersparen

Bei kurzen Ferien soll Piqué stattdessen nach Miami reisen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Am Dienstag ging der Sorgerechtsstreit zwischen Sängerin Shakira (49) und Ex-Fussballprofi Gerard Piqué (39) in eine neue Runde. Konkret werden vor Gericht Anpassungen an früheren Sorgerechtsvereinbarungen bezüglich der beiden gemeinsamen Söhne Milan (13) und Sasha (11) verhandelt.

Eigentlich wollten beide Parteien einen erneuten Prozess vermeiden, doch aussergerichtliche Verhandlungen blieben bis zuletzt ohne Ergebnis.

Vielflieger-Kids? Nein, danke!

Der Kern des aktuellen Streits ist die hohe Belastung der beiden Kinder durch ständige Flüge von den USA nach Europa. Seit April 2023 leben Milan und Sasha mit ihrer Mutter in Miami, während Piqué weiterhin in Barcelona lebt. Shakira, die von 2010 bis 2022 mit Piqué liiert war, fordert nun, dass ihr Ex-Partner bei kürzeren Ferien selbst nach Florida reist, anstatt die Kinder für nur wenige Tage nach Spanien zu holen. Den Jungen sollen so lange Flugzeiten – ein Direktflug von Miami nach Barcelona dauert rund neun Stunden – sowie der ständige Jetlag erspart bleiben.

In einer offiziellen Mitteilung stellt die Musikerin klar, dass es ihr keineswegs darum gehe, «die Zeit zu verringern, die die Kinder mit ihrem Vater verbringen». Es gehe vielmehr darum, dass die Strapazen der langen Reisen «nicht allein bei ihnen liegen, sondern geteilt werden». Nach den Vorstellungen der Kolumbianerin sollen ihre Söhne dadurch stabil in «schulischen, sozialen und familiären Routinen» bleiben, um so ihr «emotionales, körperliches und schulisches Wohlbefinden» zu schützen.

Kein Einzelfall in der Promi-Welt

Bei Sophie Turner (30) und Joe Jonas (37) gab es 2024 eine ähnliche Situation. Nach der Trennung 2023 ging die Schauspielerin gerichtlich gegen den Sänger vor und beschuldigte ihn, eine Rückkehr der gemeinsamen Töchter nach England zu verhindern. Mittlerweile wurde der Vorwurf zurückgezogen und die Kinder wachsen nun abwechselnd bei der Mutter in England und dem Vater in den USA auf.

Ein Modell, das womöglich noch eher dem entspricht, was Shakira von Piqué fordert, lebten Oliver Pocher (48) und Alessandra Meyer-Wölden (43) vor. Nach heftigen gerichtlichen Streitigkeiten um die Kinder zog das Model mit den gemeinsamen Kindern in die USA, während der Komiker sie dort regelmässig besuchte.