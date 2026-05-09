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Kurioser Grund
Marseille-Star Aubameyang suspendiert

Superstar Pierre-Emerick Aubameyang wurde für das nächste Spiel aus dem Kader von Olympique Marseille gestrichen, weil er ein Staff-Mitglied mit einem Feuerlöscher besprüht haben soll.
Publiziert: 16:34 Uhr
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Pierre-Emerick Aubameyang wird von seinem Verein Marseille gesperrt, weil er ein Staff-Mitglied mit einem Feuerlöscher besprüht haben soll.
Foto: IMAGO/Icon Sport
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Bizarre Nachrichten aus Frankreich: Gemäss «L’Équipe» wurde Superstar Pierre-Emerick Aubameyang (36) für das anstehende Spiel gegen Le Havre aus dem Kader von Olympique Marseille gestrichen. Der Grund für die Suspendierung ist kurios: Der ehemalige Stürmer von Barcelona, Arsenal, Chelsea und Borussia Dortmund soll am Donnerstagabend ein Mitglied des Vereinsstabs mit einem Feuerlöscher besprüht haben.

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Der 83-fache gabunische Nationalspieler soll der Anführer einer zehnköpfigen Spielergruppe gewesen sein, die im Trainingszentrum «La Commanderie» eine spontane Party veranstaltet haben soll.

Während eines Tumults wurde dabei Bob Tahri – Vertreter der sportlichen Leitung und zuständig für die Einhaltung der Ausgangssperre – mit dem Feuerlöscher bespritzt. Wie die französische Zeitung schreibt, habe sich «Auba» bei Tahri und der Vereinsführung entschuldigt, er habe lediglich «für Stimmung sorgen» wollen.

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