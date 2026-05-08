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Screenshots aufgetaucht
Premier-League-Spieler nach Chat mit Minderjähriger suspendiert

Alex Jimenez sucht auf Instagram den Kontakt mit einer 15-Jährigen und möchte «Erwachsenen-Sachen» mit ihr machen. Arbeitgeber Bournemouth suspendiert den 21-Jährigen fürs nächste Premier-League-Spiel.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Alex Jimenez steht nach Instagram-Nachrichten unter Druck.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alex Jimenez wurde von Bournemouth suspendiert
  • Der Spanier hat den Kontakt mit einer 15-Jährige gesucht
  • Das geht aus Screenshots hervor, die derzeit auf Social Media kursieren
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Am Freitag lässt der AFC Bournemouth ein kurzes Statement raus, dass es in sich hat. «AFC Bournemouth ist sich der in den sozialen Medien kursierenden Beiträge über den Rechtsverteidiger Álex Jiménez (21) bewusst.» Der Verein sei sich der Schwere der Angelegenheit im Klaren und gehe der Sache derzeit nach. «Aus diesem Grund wird Álex nicht im Kader für das morgige Premier-League-Spiel gegen Fulham stehen», ziehen die Cherries die Konsequenzen.

Doch was war passiert? Auf Instagram und X machen derzeit Screenshots von einem Chatverlauf zwischen Jimenez und einem 15-jährigen Mädchen die Runde. Der ehemalige Junior von Real Madrid möchte das Mädchen treffen und bleibt hartnäckig, auch als sie ihn auf ihr Alter aufmerksam macht. Als sie mehrfach auf ihr Teenageralter verweist, fragt Jimenez, ob sie sich nicht trotzdem treffen möchten.

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Die Milan-Leihgabe legt nach und schreibt zu einem Selfie, ob sie bereit wäre, «Erwachsenen-Sachen» zu machen. Als die 15-Jährige ihn konfrontiert, behauptet Jimenez, der noch der AC Milan gehört, er habe nie solche Anspielungen gemacht.

Wie es für den Spanier weitergeht, ist derzeit nicht klar. Bei Bournemouth ist der Rechtsverteidiger in der laufenden Saison gesetzt, in 31 Spielen steht er auf dem Platz, dabei gelingt ihm ein Tor. Nach seiner Leihe wird der 21-Jährige fix zu den Cherries wechseln.

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City
Manchester City
34
37
71
3
Manchester United
Manchester United
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
58
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
51
8
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
FC Fulham
FC Fulham
35
-5
48
12
FC Sunderland
FC Sunderland
35
-9
47
13
Newcastle United
Newcastle United
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace
Crystal Palace
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
35
-9
37
18
West Ham United
West Ham United
35
-19
36
19
Burnley FC
Burnley FC
35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
35
-38
18
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Conference League Qualifikation
Abstieg
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