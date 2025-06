João Félix geniesst seine Ferien in Miami. Auf einem Angel-Ausflug versucht er mit seinen Freunden einen Hammerhai aus dem Wasser zu Fischen. Sein Verhalten gegenüber der gefährdeten Tierart bringt ihm Kritik ein.

Hammerhai-Population seit 1986 um 89 Prozent eingebrochen

Bei Chelsea wurde João Felix (25) nicht mehr gebraucht, als Leihspieler bei Milan in der Rückrunde war er nur begrenzt erfolgreich. Vier Torbeteiligungen in 21 Spielen, ein verlorener Pokalfinal und das Verpassen der internationalen Ränge genügen den Ansprüchen des einstigen portugiesischen Wunderkinds nicht. Sein Marktwert ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken.

Ähnlich schlecht läuft es dem Atlético-Rekordtransfer (2019 für 127 Millionen Euro verpflichtet) bei der Hai-Jagd im Urlaub in Miami. Ein Video, das Felix auf Instagram veröffentlich, zeigt ihn mit Freunden, wie sie versuchen, einen Hammerhai auf ihr Boot zu ziehen. Der Fussballer schafft es, mit einem Freund den Hai für wenige Sekunden festzuhalten, ehe sich das Tier wieder befreien kann.

Auf einem Video, das einer von Félix' Freunden auf Instagram gepostet hat, ist zu sehen, wie eine Person mit einer Angel versucht den Hammerhai an Land zu ziehen.

Video sorgt für Kritik im Netz

Problematisch ist das Video dennoch. Hammerhaie sind auf der Liste der «International Union for Conservation of Nature» als «stark gefährdet» klassifiziert. Im US-Bundesstaat Florida ist das Fischen von Hammerhaien verboten. Schätzungen zufolge ist die weltweite Hammerhai-Population seit 1986 um 89 Prozent eingebrochen.

Auch wenn dafür natürlich die industrielle Fischerei verantwortlich ist, sendet João Felix' Video ein zweifelhaftes Signal aus. Dieser Meinung sind auch einige Personen in der Kommentarspalte des Videos. Neben vielen Herzchen und anderen positiven Emojis, weist ein User auf die Problematik hin: «Was zur Hölle. Seid vorsichtiger, wenn ihr fischen geht, um Himmels Willen. Der Hammerhai ist eine gefährdete Spezies.» Eine andere Userin schreibt: «Respektiere das Meer und seine Bewohner.»

Ob Felix bald auf dem Transfermarkt wieder für bessere Nachrichten sorgt? Noch ist unklar, welcher Klub sich den Portugiesen als Nächstes angelt. Zuletzt machten Gerüchte um Galatasaray als mögliche nächste Station die Runde.