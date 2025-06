Am 25. Juli startet die Super League bereits in die neue Spielzeit. Nun hat die SFL den Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht.

1/6 Ludovic Magnin trifft im ersten Pflichtspiel mit dem FCB auf St. Gallen. Foto: Pius Koller

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Vor nicht einmal einem Monat ist die letzte Super-League-Saison zu Ende gegangen. Doch die neue steht bereits vor der Tür. Die Klubs starten in diesen Tagen in ihre Saisonvorbereitungen. Und auch die Liga hält die Füsse nicht still. Am Freitagmittag hat sie den Spielplan für die ersten 22 Runden veröffentlicht.

Der Auftakt in die neue Super-League-Saison mit dem Onlinehändler als Titelsponsor machen der FCZ und Sion. Am Freitag, 25. Juli treffen die beiden Teams ab 20:30 Uhr im Letzigrund aufeinander. Einen Tag später empfängt GC um 18:00 Uhr Luzern. Gleichzeitig kommt es im Kybunpark zum Duell zwischen St. Gallen und Meister Basel.

Den Abschluss am Samstagabend machen YB und Servette (20:30). Wie gewohnt ist dies auch das Free-TV-Spiel und wird auf SRF gezeigt. Die Partien vom Sonntag (Lausanne-Winterthur und Lugano-Thun) werden um 16:00 Uhr angepfiffen, um eine Überschneidung mit dem EM-Final der Frauen zu vermeiden.

Basel gegen YB schon Anfang August

Das erste Top-Spiel in der kommenden Super League steht am 4. Spieltag an. Dann kommt es im St. Jakob-Park zur Begegnung zwischen Basel und YB. Weil beide Klubs aber an den Playoffs eines europäischen Wettbewerbs teilnehmen, wird das Spiel auf Mittwoch, 6. August 2025, um 20:30 Uhr vorgezogen und wird live auf SRF übertragen.

Gut zwei Monate später, am Samstag, 4. Oktober, kommt die Stadt Zürich in den Genuss des ersten Derbys. Um 20:30 Uhr ist im Letzigrund Anpfiff und die Hoppers haben das Heimrecht. Bereits zwei Wochen davor kann man sich in Bern auf das erste Duell zwischen YB und Thun freuen. Ob am 27. oder 28. September und um welche Uhrzeit ist allerdings noch unklar. Die Anpfiffzeiten werden erst nach Abschluss der entscheidenden Qualifikationsspiele für die europäischen Wettbewerbe terminiert.

1/4 Challenge-League-Spielplan

Ebenfalls erst später veröffentlicht die SFL die Anspielzeiten für die Runden 11 bis 22. Das tut sie in der zweiten Hälfte des Monats September. Die Spielpaarungen der Runden 23 bis 33 werden in der Winterpause festgelegt und ebenfalls mit Anstosszeit angesetzt. Das Saisonende mit der 38. Runde ist für die Relegation Group am Samstag, 16. Mai 2026, und für die Championship Group am Sonntag, 17. Mai 2026, vorgesehen.

Zeitgleich mit der Brack Super League startet am Freitag, 25. Juli 2025 auch die dieci Challenge League (DCL) in die neue Saison. Zum Auftakt stehen um 19:30 Uhr die Partien zwischen Aufsteiger Rapperswil-Jona und Etoile Carouge sowie Neuchâtel Xamax und Nyon auf dem Programm. Am Samstag trifft Aarau auf Bellinzona, SLO auf Wil und Vaduz auf Absteiger Yverdon.