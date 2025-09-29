Mitte beziehungsweise Ende August starteten die grossen Ligen in die neue Meisterschaft und lancierten damit das Rennen um den Goldenen Schuh 2025/26. Bayerns Harry Kane führt die Rangliste unter anderem dank bereits zweier Hattricks an.

Kane führt Rennen um Goldenen Schuh weiterhin an

1/5 Harry Kane hat in der laufenden Saison bereits zehn Tore in fünf Ligaspielen geschossen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Tore aus Top-5-Ligen zählen doppelt im Ranking der Torschützen

Spieler Verein Ligaspiele Ligatore Faktor Punkte Harry Kane Bayern München 5 10 2 20 Erling Haaland Manchester City 6 8 2 16 Kylian Mbappé Real Madrid 7 8 2 16 Julian Alvarez Atletico Madrid 7 6 2 12 Can Uzun Eintracht Frankfurt 5 5 2 10 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 4 4 2 8 Christian Pulisic AC Mailand 5 4 2 8 Fisnik Asllani TSG Hoffenheim 5 4 2 8 Ilyas Ansah Union Berlin 5 4 2 8 Robert Lewandowski FC Barcelona 6 4 2 8 Vedat Muriqi RCD Mallorca 6 4 2 8 Antoine Semenyo AFC Bournemouth 6 4 2 8 Jaidon Anthony FC Burnley 6 4 2 8 Igor Thiago FC Brentford 6 4 2 8 Borja Iglesias Celta Vigo 7 4 2 8 Ferran Torres FC Barcelona 7 4 2 8 Ivan Romero UD Levante 7 4 2 8 Karl Etta Eyong FC Villarreal/UD Levante 7 4 2 8

Hinweis: Die Tabelle zeigt nur Spieler aus Top-5-Ligen.

Nicht allein die Tore sind entscheidend

Da es schwieriger ist, in der Premier League einen Treffer zu erzielen als in der Super League, wird die Anzahl erzielter Tore mit einem spezifischen Ligafaktor multipliziert, um auf die Rangliste zu kommen. Tore in einer der Top-5-Ligen (England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich) fliessen mit dem Faktor zwei ins Ranking ein. Die Super League hingegen nur mit 1,5.

Wegen dieses Umstands und weil die besten Stürmer der Welt nicht zuletzt des Geldes wegen sowieso in den Top-5-Ligen spielen, gewannen in diesem Jahrtausend erst zwei Spieler aus einer «kleineren» Liga die Auszeichnung. Dabei handelt es sich um Henrik Larsson (2000/01, Celtic Glasgow) und Mario Jardel (2001/02, Sporting Lissabon).

Für die Auszeichnung zählen nur Tore in der Meisterschaft, also ohne Europacup oder nationale Pokalwettbewerbe.