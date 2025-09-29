Darum gehts
- Harry Kane führt im Rennen um den Goldenen Schuh 2025/26
- Tore aus Top-5-Ligen zählen doppelt im Ranking der Torschützen
- Nur zwei Spieler aus kleineren Ligen gewannen seit 2000/01
Die Top-Plätze im Rennen um den Goldenen Schuh 2025/26
|Spieler
|Verein
|Ligaspiele
|Ligatore
|Faktor
|Punkte
|Harry Kane
|Bayern München
|5
|10
|2
|20
|Erling Haaland
|Manchester City
|6
|8
|2
|16
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|7
|8
|2
|16
|Julian Alvarez
|Atletico Madrid
|7
|6
|2
|12
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|5
|5
|2
|10
|Serhou Guirassy
|Borussia Dortmund
|4
|4
|2
|8
|Christian Pulisic
|AC Mailand
|5
|4
|2
|8
|Fisnik Asllani
|TSG Hoffenheim
|5
|4
|2
|8
|Ilyas Ansah
|Union Berlin
|5
|4
|2
|8
|Robert Lewandowski
|FC Barcelona
|6
|4
|2
|8
|Vedat Muriqi
|RCD Mallorca
|6
|4
|2
|8
|Antoine Semenyo
|AFC Bournemouth
|6
|4
|2
|8
|Jaidon Anthony
|FC Burnley
|6
|4
|2
|8
|Igor Thiago
|FC Brentford
|6
|4
|2
|8
|Borja Iglesias
|Celta Vigo
|7
|4
|2
|8
|Ferran Torres
|FC Barcelona
|7
|4
|2
|8
|Ivan Romero
|UD Levante
|7
|4
|2
|8
|Karl Etta Eyong
|FC Villarreal/UD Levante
|7
|4
|2
|8
Hinweis: Die Tabelle zeigt nur Spieler aus Top-5-Ligen.
Nicht allein die Tore sind entscheidend
Da es schwieriger ist, in der Premier League einen Treffer zu erzielen als in der Super League, wird die Anzahl erzielter Tore mit einem spezifischen Ligafaktor multipliziert, um auf die Rangliste zu kommen. Tore in einer der Top-5-Ligen (England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich) fliessen mit dem Faktor zwei ins Ranking ein. Die Super League hingegen nur mit 1,5.
Wegen dieses Umstands und weil die besten Stürmer der Welt nicht zuletzt des Geldes wegen sowieso in den Top-5-Ligen spielen, gewannen in diesem Jahrtausend erst zwei Spieler aus einer «kleineren» Liga die Auszeichnung. Dabei handelt es sich um Henrik Larsson (2000/01, Celtic Glasgow) und Mario Jardel (2001/02, Sporting Lissabon).
Für die Auszeichnung zählen nur Tore in der Meisterschaft, also ohne Europacup oder nationale Pokalwettbewerbe.