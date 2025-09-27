Fan-Unfall überschattet Heidenheim-Sieg

Dramatischer Zwischenfall beim Bundesliga-Spiel zwischen Heidenheim und Hoffenheim: Ein Fan stürzt von der Tribüne und erleidet schwere Verletzungen.

1/4 Ein Unfall auf der Tribüne überschattet den Heidenheim-Sieg. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Darum gehts Medizinischer Notfall überschattet Bundesliga-Spiel zwischen Heidenheim und Hoffenheim

Fan stürzt von Zaun, Rettungshelikopter landet im Stadion

Partie für längere Zeit unterbrochen, Heidenheim feiert ersten Saisonsieg mit 2:1 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Schock-Szenen in der Bundesliga. Beim 2:1-Sieg des 1. FC Heidenheim gegen Hoffenheim steht der Fussball plötzlich nicht mehr im Vordergrund: Mitten in der zweiten Halbzeit kommt es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall. Ein Fan stürzt vom Zaun und verletzt sich schwer.

Sanitäter eilen sofort herbei. Zudem landet wenig später ein Rettungshelikopter im Stadion. Spieler, Betreuer und Fans stehen unter Schock, minutenlang ist es in der Arena mucksmäuschenstill.

Während Heidenheim auf dem Platz den ersten Saisonsieg bejubelt, bangen die Zuschauer um das Leben des betroffenen Fans. Die Partie wird für längere Zeit unterbrochen. Als das Spiel wieder angepfiffen wird, ist von normaler Fussballstimmung keine Rede mehr. Oder wie die beiden Vereine später in einem gemeinsamen Statement wiedergeben: «Es gibt Wichtigeres als Fussball.»

Unschöne Szenen nach Spielende

Nach Abpfiff laufen einige Heim-Fans aufs Feld, sie gehen auf die Augsburg-Spieler zu und sorgen damit für unschöne Szenen. Trainer Frank Schmidt berichtete bei Sky: «Ich weiss nicht genau, warum es dazu gekommen ist. Wenn die Fans sehen, dass einer von ihnen bewusstlos ist und vielleicht um sein Leben kämpft, dann gehen die Emotionen hoch.»