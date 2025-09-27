DE
Rettungshelikopter im Einsatz
Fan-Unfall überschattet Heidenheim-Sieg

Dramatischer Zwischenfall beim Bundesliga-Spiel zwischen Heidenheim und Hoffenheim: Ein Fan stürzt von der Tribüne und erleidet schwere Verletzungen.
Publiziert: 22:00 Uhr
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Anhören
Ein Unfall auf der Tribüne überschattet den Heidenheim-Sieg.
Foto: imago/Sportfoto Rudel

Darum gehts

  • Medizinischer Notfall überschattet Bundesliga-Spiel zwischen Heidenheim und Hoffenheim
  • Fan stürzt von Zaun, Rettungshelikopter landet im Stadion
  • Partie für längere Zeit unterbrochen, Heidenheim feiert ersten Saisonsieg mit 2:1
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Schock-Szenen in der Bundesliga. Beim 2:1-Sieg des 1. FC Heidenheim gegen Hoffenheim steht der Fussball plötzlich nicht mehr im Vordergrund: Mitten in der zweiten Halbzeit kommt es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall. Ein Fan stürzt vom Zaun und verletzt sich schwer.

Sanitäter eilen sofort herbei. Zudem landet wenig später ein Rettungshelikopter im Stadion. Spieler, Betreuer und Fans stehen unter Schock, minutenlang ist es in der Arena mucksmäuschenstill.

Während Heidenheim auf dem Platz den ersten Saisonsieg bejubelt, bangen die Zuschauer um das Leben des betroffenen Fans. Die Partie wird für längere Zeit unterbrochen. Als das Spiel wieder angepfiffen wird, ist von normaler Fussballstimmung keine Rede mehr. Oder wie die beiden Vereine später in einem gemeinsamen Statement wiedergeben: «Es gibt Wichtigeres als Fussball.»

Unschöne Szenen nach Spielende

Nach Abpfiff laufen einige Heim-Fans aufs Feld, sie gehen auf die Augsburg-Spieler zu und sorgen damit für unschöne Szenen. Trainer Frank Schmidt berichtete bei Sky: «Ich weiss nicht genau, warum es dazu gekommen ist. Wenn die Fans sehen, dass einer von ihnen bewusstlos ist und vielleicht um sein Leben kämpft, dann gehen die Emotionen hoch.»

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
5
19
15
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
8
13
3
RB Leipzig
RB Leipzig
5
0
12
4
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
5
4
9
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
2
8
6
1. FC Köln
1. FC Köln
4
2
7
7
FC St. Pauli
FC St. Pauli
5
0
7
8
SC Freiburg
SC Freiburg
4
0
6
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
10
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
4
-2
6
11
Union Berlin
Union Berlin
4
-3
6
12
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
5
0
5
13
FSV Mainz
FSV Mainz
5
-1
4
14
Werder Bremen
Werder Bremen
5
-6
4
15
Hamburger SV
Hamburger SV
4
-6
4
16
FC Augsburg
FC Augsburg
5
-4
3
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
5
-6
3
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
5
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
