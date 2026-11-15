DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Fussball: U20-Italiener sorgt mit Zaubertor für grosse Augen
Nati-Talente sind gewarnt
U20-Italiener sorgt mit Zaubertor für grosse Augen
Italiens U20 schlägt Portugal mit 1:0. Für die Szene des Spiels sorgt Emanuele Rao. Der Flügelflitzer tunnelt seinen Gegenspieler und trifft unhaltbar zum Sieg.
Publiziert: vor 1 Minute
Teilen
Kommentieren
Gianfadri Conrad
Fussball aktuell
2:56
Engländer sind schockverliebt
«Wird Manzambi zum besten Schweizer aller Zeiten?»
0:49
Schockierter Tourist in Interlaken
Brutalo-Foul von Schweizer Goalie geht viral
1:03
Joker Camavinga leitet ein
Mbappé schiesst Real kurz vor Schluss zum Sieg
1:01
Klub weist Schuld zurück
Penalty-Out endet in wüster Schlägerei
1:06
Platz für 135’000 Zuschauer
Das wird das grösste Fussball-Stadion der Welt
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen