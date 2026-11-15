DE
FR
Abonnieren

Nati-Talente sind gewarnt
U20-Italiener sorgt mit Zaubertor für grosse Augen

Italiens U20 schlägt Portugal mit 1:0. Für die Szene des Spiels sorgt Emanuele Rao. Der Flügelflitzer tunnelt seinen Gegenspieler und trifft unhaltbar zum Sieg.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Fussball aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen