Ex-Nationalspieler (†40) stirbt nach Zusammenbruch auf Platz

Traurige Nachrichten aus Nigeria. Der ehemalige Nationalspieler Michael Eneramo ist verstorben. Auf dem Fussballplatz erlitt er einen Herzinfarkt. Eneramo wurde nur 40 Jahre alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Eneramo ist mit 40 Jahren unerwartet verstorben

Der Ex-Nationalspieler Nigerias erlitt auf dem Fussballplatz einen Herzinfarkt

Eneramo bestritt elf Länderspiele und gründete eine Fussballakademie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Der frühere nigerianische Nationalspieler Michael Eneramo, bekannt als «The Tank», ist völlig unerwartet im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Wie der britische «Daily Star» berichtet, erlitt Eneramo während eines Spiels in Nigeria einen Herzinfarkt. Die zweite Halbzeit war erst fünf Minuten alt, als der ehemalige Stürmer plötzlich zusammenbrach. Zuvor hat er die erste Spielhälfte durchgespielt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche auf dem Spielfeld und eines schnellen Transports ins Spital verstarb Eneramo.

Die Nachricht von Eneramos Tod hat Betroffenheit ausgelöst. Mohammed Sanusi, Generalsekretär des nigerianischen Fussballverbands, erklärte: «Ich finde kaum Worte. Ich kann nur beten, dass Gott ihm die ewige Ruhe schenkt und seinen Angehörigen sowie der nigerianischen Fussballfamilie die Kraft gibt, diesen Verlust zu tragen.»

Elf Länderspiele für die Super Eagles

Eneramo absolvierte elf Länderspiele für die Super Eagles und war ein prägender Akteur in der türkischen Süper Lig. Seine erfolgreichsten Jahre erlebte er bei den Klubs Besiktas, İstanbul Basaksehir und Sivasspor. Unvergessen bleibt sein Tor gegen Tunesien, das mitentscheidend war, dass sich Nigeria 2010 die Qualifikation für die Weltmeisterschaft sicherte. Kurios: Noch einige Jahre zuvor hatte Eneramo erwogen, die tunesische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Im WM-Kader Nigerias hat er dann allerdings keinen Platz bekommen.

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Nach seinem Rücktritt vom Profifussball im Jahr 2018 widmete sich Eneramo der Förderung junger Talente und gründete eine Fussballakademie in Kaduna, seiner Heimatstadt. Auf Social Media äussern zahlreiche Fans, ehemalige Mitspieler und Vereine ihre Trauer. Der offizielle Account der nigerianischen Nationalmannschaft würdigte ihn mit den Worten: «Ruhe in Frieden, Michael.» Auch Besiktas gedenkt seines ehemaligen Spielers: «Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Michael Eneramo. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid aus.»

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportnieuws.nl» erschienen. Die holländische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.