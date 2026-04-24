Petar DjordjevicRedaktor Sport
Der Schweizer Abwehrspieler Manuel Akanji (30) bleibt wohl bei Inter Mailand. Das teilt Transfer-Experte Fabrizio Romano auf der Plattform X mit. Der Innenverteidiger, der aktuell noch bei Manchester City unter Vertrag steht, absolvierte die laufende Saison auf Leihbasis bei Inter.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Demnach sollen die Mailänder bereit sein, beinahe 14 Millionen Franken Ablösesumme für den Nati-Verteidiger hinzublättern. Der Verkauf soll im Mai abgeschlossen werden. Akanji hat bei Inter bisher 42 Partien absolviert und dabei zwei Treffer erzielt.
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
33
49
78
2
SSC Neapel
4:0
34
19
69
3
AC Mailand
33
21
66
4
Juventus Turin
33
28
63
5
Como 1907
33
29
58
6
AS Rom
33
17
58
7
Atalanta BC
33
16
54
8
Bologna FC
33
3
48
9
Lazio Rom
33
4
47
10
Sassuolo Calcio
33
-3
45
11
Udinese Calcio
33
-5
43
12
FC Turin
33
-17
40
13
Genua CFC
33
-6
39
14
Parma Calcio
33
-16
39
15
AC Florenz
33
-7
36
16
Cagliari Calcio
33
-14
33
17
US Cremonese
0:4
34
-25
28
18
US Lecce
33
-24
28
19
Hellas Verona
33
-33
18
20
Pisa SC
33
-36
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg