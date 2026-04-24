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Leihgabe läuft ab
Akanji soll fix bei Inter bleiben

Nach seiner ersten Saison in der Serie A siehts danach aus, als ob Nati-Verteidiger Manuel Akanji seine Karriere in Italien fortsetzen wird.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Manuel Akanji bleibt wohl bei Inter.
Foto: Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der Schweizer Abwehrspieler Manuel Akanji (30) bleibt wohl bei Inter Mailand. Das teilt Transfer-Experte Fabrizio Romano auf der Plattform X mit. Der Innenverteidiger, der aktuell noch bei Manchester City unter Vertrag steht, absolvierte die laufende Saison auf Leihbasis bei Inter.

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Demnach sollen die Mailänder bereit sein, beinahe 14 Millionen Franken Ablösesumme für den Nati-Verteidiger hinzublättern. Der Verkauf soll im Mai abgeschlossen werden. Akanji hat bei Inter bisher 42 Partien absolviert und dabei zwei Treffer erzielt.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
33
49
78
2
SSC Neapel
SSC Neapel
4:0
34
19
69
3
AC Mailand
AC Mailand
33
21
66
4
Juventus Turin
Juventus Turin
33
28
63
5
Como 1907
Como 1907
33
29
58
6
AS Rom
AS Rom
33
17
58
7
Atalanta BC
Atalanta BC
33
16
54
8
Bologna FC
Bologna FC
33
3
48
9
Lazio Rom
Lazio Rom
33
4
47
10
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
33
-3
45
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
33
-5
43
12
FC Turin
FC Turin
33
-17
40
13
Genua CFC
Genua CFC
33
-6
39
14
Parma Calcio
Parma Calcio
33
-16
39
15
AC Florenz
AC Florenz
33
-7
36
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
33
-14
33
17
US Cremonese
US Cremonese
0:4
34
-25
28
18
US Lecce
US Lecce
33
-24
28
19
Hellas Verona
Hellas Verona
33
-33
18
20
Pisa SC
Pisa SC
33
-36
18
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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Serie A
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