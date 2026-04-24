Nach seiner ersten Saison in der Serie A siehts danach aus, als ob Nati-Verteidiger Manuel Akanji seine Karriere in Italien fortsetzen wird.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Schweizer Abwehrspieler Manuel Akanji (30) bleibt wohl bei Inter Mailand. Das teilt Transfer-Experte Fabrizio Romano auf der Plattform X mit. Der Innenverteidiger, der aktuell noch bei Manchester City unter Vertrag steht, absolvierte die laufende Saison auf Leihbasis bei Inter.

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Demnach sollen die Mailänder bereit sein, beinahe 14 Millionen Franken Ablösesumme für den Nati-Verteidiger hinzublättern. Der Verkauf soll im Mai abgeschlossen werden. Akanji hat bei Inter bisher 42 Partien absolviert und dabei zwei Treffer erzielt.