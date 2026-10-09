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Vor Derby-Duell mit Salah
Ex-Basel-Trainer heizt Türken mächtig ein

Ex-FCB-Coach Thorsten Fink heizt die Stimmung vor dem Derby zwischen Samsunspor und Trabzonspor mit einer emotionalen Rede an. Am Samstag trifft sein Team auf Mohamed Salah, der für Trabzonspor zuletzt einen Hattrick erzielt hat.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Tim OppligerRedaktor Video Sport
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