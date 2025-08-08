DE
FR
Er holte einst Koller
Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner 74-jährig verstorben

Österreichs Fussball trauert um Leo Windtner. Der ehemalige ÖFB-Präsident verstarb am Freitag bei einer Wanderung am Traunstein. Windtner, der kurz vor seinem 75. Geburtstag stand, leitete den Verband von 2009 bis 2021.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
1/2
Leo Windtner (l.) im Jahr 2011 bei der Ernennung von Marcel Koller zum österreichischen Nationalcoach.
Foto: ROBERT JAEGER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Österreichs Fussball trauert um seinen früheren Verbandspräsidenten Leo Windtner. Der Oberösterreicher ist am Freitagvormittag bei einer Wanderung auf dem Naturfreundesteig am Traunstein verstorben. Dies bestätigte der Obmann der Bergrettung Gmunden, Stefan Oberkalmsteiner, der Nachrichtenagentur APA. Der Oberösterreicher hätte am 30. August seinen 75. Geburtstag gefeiert.

Windtner war vom 28. Februar 2009 bis zum 17. Oktober 2021 Präsident des Österreichischen Fussballbundes (ÖFB). In seine Amtszeit fiel unter anderem die Ernennung des Zürchers Marcel Koller zum Nationalcoach sowie 2016 die erstmalige Qualifikation für eine EM-Endrunde.

