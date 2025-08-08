DE
«Nicht durchdacht, chaotisch!»
Liverpool-Legende übt harte Sturm-Kritik an den Reds

Liverpool-Legende Jamie Carragher kritisiert den möglichen Transfer von Alexander Isak. Er hält 80 Millionen Franken für Hugo Ekitiké für zu teuer für einen Backup-Spieler. Carragher ist verwirrt über Liverpools Transferstrategie nach den Abgängen von Núñez und Díaz.
Publiziert: vor 44 Minuten
1/4
Ex-Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher ist nicht begeistert von Liverpools Transferstrategie.
Darum gehts

  • Liverpool will Isak verpflichten, Carragher kritisiert die Transferstrategie
  • Ekitiké könnte auf dem linken Flügel eingesetzt werden, Carragher sieht dies skeptisch
  • Liverpool bot 120 Millionen für Isak, Newcastle lehnte ab
Gian Andrea Achermann
Gian Andrea Achermann

Dass Liverpool für rund 160 Millionen Franken Alexander Isak verpflichten will, nachdem man bereits Hugo Ekitiké für 80 Millionen gekauft hat, ist für die Liverpool-Legende Jamie Carragher (47) alles andere als verständlich. Das aktuelle Vorgehen der Reds stört ihn.

Seiner Meinung nach würde Isaks Ankunft Ekitiké zu einem verteuerten Backup verkommen lassen. «80 Millionen sind zu viel für ein Backup. Wo soll Ekitiké denn Minuten auf seiner Position bekommen, ohne dass er irgendwo links reingeschoben wird?», fragt sich Carragher.

Denn Liverpool ist nach den Abgängen von Darwin Núñez und Luis Díaz auf neue Flügelspieler angewiesen. Diverse Fans und Experten sehen Ekitiké als flexiblen Offensiv-Spieler, den man allenfalls auch auf dem betroffenen linken Flügel einsetzen könnte. Carragher ist aber der Meinung, dass man einen Spieler für 80 Millionen Franken auch auf seiner gewohnten Position spielen lassen soll. Er bezeichnet die Transferstrategie von Liverpool als «undurchdacht» und «chaotisch».

So gehts weiter im Isak-Drama

Gerüchte um Isak und Liverpool kursieren schon den ganzen Sommer, aber es ist ein ständiges Hin und Her zwischen Newcastle United und dem FC Liverpool. Newcastle ist nicht bereit, Isak gehen zu lassen, sofern sie nicht einen passenden Ersatz für den Schweden gefunden haben. Zuerst standen Gerüchte um Benjamin Sesko im Raum, jedoch sind sie mittlerweile verpufft, da dieser kurz vor einem Wechsel zu Manchester United steht.

Das erste 120-Millionen-Angebot Liverpools wurde von Newcastle bereits abgelehnt, die Verhandlungen gehen weiter. Denn trotz Gerüchten um einen anderen Deal ist und bleibt klar: Isak will zu Liverpool.

