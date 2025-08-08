Der FCB reist am Sonntag ins Tessin, wo er in der abgelaufenen Saison den Meistertitel in der viertletzten Runden so gut wie fix gemacht hat und eine erste Party feierte. Dominik Schmid: «Was letzte Saison gewesen ist, hat in dieser nichts mehr verloren.»

1/2 Dominik Schmid erinnert sich vor dem Auswärtsspiel in Lugano an letzte Saison. Foto: Pius Koller

Lucas Werder Reporter Fussball

Trotz Stammplatz auf dem Leaderthron verzichtete man beim FC Basel in der vergangenen Saison wochenlang darauf, das Wort «Meister» in den Mund zu nehmen. Erst nach dem spektakulären 5:2-Sieg gegen Lugano, als die Basler den Bianconeri in Unterzahl fünf Treffer einschenkten, liess sich Dominik Schmid (26) drei Runden vor Schluss zum Titel gratulieren.

Dabei stand die Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt mathematisch noch nicht fest. Doch dank neun Punkten Vorsprung und des deutlich besseren Torverhältnisses durfte auf der Heimreise aus dem Tessin trotzdem schon ein erstes Mal kräftig angestossen werden.

Logisch, reisen die Basler an diesem Wochenende mit einem guten Gefühl zurück ins Cornaredo. «Die Erinnerungen bleiben immer», sagt auch Schmid. Gleichzeitig warnt der Linksverteidiger aber: «Was letzte Saison gewesen ist, hat in dieser nichts mehr verloren.»

Schmid rechnet mit einem ganz anderen Spiel als noch im Mai. Ein Sieg gegen den kriselnden FC Lugano soll aber dennoch erneut her.