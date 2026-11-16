Schreckmoment bei «Grill den Henssler»: Bei einer magischen Einlage fangen die Haare von Chris Ehrlich Feuer. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert.

Darum gehts Bei «Grill den Henssler» fingen Chris Ehrlichs Haare bei einem Popcorn-Trick beinahe Feuer

Laura Wontorra bemerkte das Malheur als Erste

2025 traf eine Flamme Andreas Ehrlich, im Sommer brannte die Zauberwerkstatt der beiden Brüder

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Das Zauberduo «Ehrlich Brothers» hat schon auf vielen Bühnen der Welt mit seinen feurigen Tricks für Staunen gesorgt. Nicht selten kommen bei den Auftritten der beiden Brüder Pyrotechnik und Flammenwerfer zum Einsatz.

Bei «Grill den Henssler» sind nun jedoch bei einer kleinen magischen Einlage die Haare von Chris Ehrlich (44) versengt worden. Dabei wollte der Magier eigentlich nur kurz für Ablenkung sorgen, während sich Show-Gastgeber Steffen Henssler (54) am Hauptgang abmühte, wie «Focus» berichtet.

Fast die Haare abgefackelt

Der Magier flambierte Öl in einer Pfanne und warf dann ein einzelnes Maiskorn hinein. Die Idee war, dass aus einem Korn eine prallvolle Pfanne mit Popcorn wird. Doch plötzlich ging alles blitzschnell. Das Öl am Pfannenboden fing Feuer und ein Funke flog direkt auf Chris Ehrlich zu. «Oh, die Haare!», rief Laura Wontorra (37), die als Erste merkte, dass etwas nicht stimmt.

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In der Nahaufnahme blickte Ehrlich verdutzt in die Kamera und fragte, ob seine Haare «noch da» seien. «Sie sind ein Mü kürzer», antwortete Henssler trocken. Ehrlich befürchtete zudem, dass seine Augenbrauen abgebrannt seien – doch auch diese Sorge erwies sich zum Glück als unbegründet.

Kein Einzelfall beim Duo

Es ist nicht das erste Mal, dass die Haare eines der beiden Magier in Mitleidenschaft gezogen werden. Bereits 2025 mussten sie bei einer Generalprobe erfahren, wie schnell ihre spektakulären Effekte schiefgehen können. Damals wurde Andreas Ehrlich (48) von einer Flamme erwischt, als er an einer Pyro-Düse vorbeilief.

Auch er hatte Glück im Unglück, denn das Feuer erwischte hauptsächlich seine Haare, die danach ein paar Zentimeter kürzer waren. «Immerhin hat Andreas jetzt eine brandneue Frisur!», scherzte sein Bruder Chris Ehrlich damals.

Zudem brannte es diesen Juli in der «Zauberwerkstatt» der Brüder, wie sie auf Instagram mitteilten. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und keine der vor Ort anwesenden Mitarbeitenden wurden verletzt.