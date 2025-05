In diversen Ligen Europas könnten am Wochenende Entscheidungen fallen. Wer wird Meister? Wer spielt kommende Saison europäisch? Welche Schweizer sind involviert? Wir liefern dir einen Überblick.

Diese Entscheidungen stehen in Europa an

Darum gehts Spannung in europäischen Fussballligen: Meisterschaften und Champions-League-Plätze noch offen

Bundesliga: BVB kämpft um Champions-League-Qualifikation gegen Frankfurt und Freiburg

Cédric Heeb Redaktor Sport

Super League

Starten wir in der Schweiz. Hier gibts – ausser in der Meisterfrage – noch allerhand Spannung. Oben kämpfen Servette und YB noch um den zweiten Qualiplatz für die Champions League. Gewinnt Servette am Sonntag gegen Luzern und holt YB zuvor maximal einen Punkt gegen den FCB, gehört Rang 2 den Genfern. Dieses Szenario würde aber auch bedeuten, dass YB der Europa-League-Qualifikationsplatz nicht mehr zu nehmen ist.

Und auch in der Relegation Group gehts ans Eingemachte. Gewinnt Winterthur am Samstag gegen Yverdon (18 Uhr), kann der FCW nicht mehr direkt absteigen. Gewinnt wenige Stunden später auch noch GC in Sion (20.30 Uhr), wäre Yverdon der direkte Absteiger in die Challenge League. Am letzten Spieltag würden dann Sion, GC und Winti noch den Barrage-Teilnehmer unter sich ausmachen.

Bundesliga

In Deutschland wirds am letzten Spieltag am Samstag vor allem im Kampf um die Champions League richtig spannend. War vor Wochen die Königsklasse für den BVB noch weit entfernt, ja praktisch unerreichbar, hat er es nun wieder in den eigenen Füssen. Gewinnen die Dortmunder (Rang 5) mit zwei Toren Differenz gegen Kiel, sind sie in der Champions League, unabhängig vom Resultat im Direktduell zwischen Frankfurt (Rang 3) und Freiburg (Rang 4). Zwei der drei Klubs werden noch in den höchsten Europacup einziehen. Spielt der BVB nur Remis, muss er auf eine Niederlage Freiburgs hoffen, um auf Platz 4 zu rutschen.

Unten wird sich Heidenheim kaum mehr vom Relegationsplatz verabschieden – ausser es gewinnt gegen Bremen mit 6:0 und Hoffenheim verliert zeitgleich gegen die Bayern. Unwahrscheinlich scheint da aber vor allem Ersteres.

Premier League

In England läuft der CL-Kampf richtig heiss! Noch immer haben sechs Klubs Chancen, vier der fünf freien Champions-League-Tickets zu ergattern. Arsenal (Rang 2) und Newcastle (Rang 3) spielen gegeneinander (Sonntag, 17.30 Uhr), gewinnen die Gunners, haben sie das Billett auf sicher. Tun sie es nicht, und ManCity (mit Manuel Akanji), Chelsea, Aston Villa und Nottingham gewinnen ihre Spiele, kommts am letzten Spieltag zum absoluten Showdown, da dann alle innerhalb von vier Punkten liegen.

Serie A

In Italien könnte am Wochenende die Meisterentscheidung fallen. Gewinnt Napoli in Parma und Inter verliert gleichzeitig zu Hause gegen Lazio (Sonntag, 20.45 Uhr), sind die Vesuvstädter Meister und Yann Sommer würde in die Röhre schauen. Dahinter liefern sich ab Rang 4 Juve (64 Punkte), Lazio (64), Roma (63) und Bologna (62) einen Vierkampf um das vierte CL-Ticket, das drittplatzierte Atalanta hat es schon. Bei einem Sieg von Juve und einer Niederlage der anderen drei Klubs wären die Bianconeri mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Königsklasse, rechnerisch aber noch nicht ganz.

Österreichische Bundesliga

Auch da könnte nach diesem Wochenende der Meister klar sein. Gewinnt Sturm Graz (mit dem Schweizer Grégory Wüthrich) gegen Rapid Wien und Wolfsberg kommt gegen die Wiener Austria nicht über ein Remis aus, verteidigt Graz den Meistertitel. Gewinnt aber Wolfsberg und Graz verliert gleichzeitig, kommts zum Zusammenschluss – und zum Showdown. Denn am letzten Spieltag (24. Mai) steht das Direktduell an.

Jupiler Pro League

Ardon Jasharis Brügge könnte am Wochenende der Meistertitel durch die Finger gleiten. Das Szenario: Verliert Brügge gegen Anderlecht und Saint-Gilloise besiegt Royal Antwerpen, ist Saint-Gilloise die Trophäe nicht mehr zu nehmen. Passiert jedoch das Umgekehrte, steht Brügge am letzten Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung da und hat es in den eigenen Füssen, den Titel zu verteidigen.

Eredivisie

Am zweitletzten Spieltag verliert Ajax Amsterdam, der lange als sicher geglaubte Meister, die Tabellenführung an Eindhoven – dessen Fans trauten ihren Augen nicht. PSV kann nun mit einem Sieg am Sonntag gegen Sparta Rotterdam (14.30 Uhr) alles klarmachen, Ajax braucht gegen Twente zwingend einen Sieg – ein Remis reicht selbst bei einer Niederlage Eindhovens aufgrund des Torverhältnisses nicht.

Liga Portugal

Benfica (mit Zeki Amdouni) oder Sporting: Welcher Lissabon-Klub krönt sich am letzten Spieltag zum Meister? Beide stehen bei 79 Punkten, Sporting empfängt Guimaraes, Benfica gastiert bei Braga. Holen beide gleich viele Zähler, zieht Benfica den Kürzeren, weil es in den Direktduellen mit Sporting schlechter dasteht (0:1 und 1:1).

Süper Lig

Noch drei Spiele sind in der Türkei zu absolvieren, Galatasaray liegt acht Punkte vor Fenerbahce. Heisst: Gewinnt Gala am Sonntag gegen Kayserispor, ist der 25. Meistertitel Tatsache.