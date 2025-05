In der neunten Minute der Nachspielzeit verspielt Ajax Amsterdam am Mittwoch den Sieg gegen den FC Groningen. Somit übernimmt die PSV Eindhoven einen Spieltag vor Schluss die Tabellenführung in der holländischen Eredivise.

Darum gehts PSV Eindhoven übernimmt Tabellenspitze nach spannendem Saisonfinale in Holland

Ajax verspielt Meisterschaft trotz zwischenzeitlichem Neun-Punkte-Vorsprung

Was für eine verrückte Szene in Holland. Die Partie zwischen der PSV Eindhoven und Heracles Almelo (4:1) ist schon vorbei, da wird es im Stadion noch einmal richtig laut.

Im Parallelspiel zwischen dem FC Groningen und Ajax Amsterdam wird nämlich noch gespielt. Und in der 9. Minute der Nachspielzeit (!) gleicht Groningen die Partie trotz einem Mann weniger aus. Eindhoven übernimmt dadurch die Tabellenspitze in der holländischen Liga – und das einen Spieltag vor Schluss.

Spannender Saisonfinal

Ajax-Trainer Farioli (36) zeigt sich direkt nach Abpfiff kämpferisch: «Es ist nie leicht, nach einem Last-Minute-Ausgleichstreffer zu sprechen, aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch ein Spiel vor uns. Auf geht's!»

Wollen die Amsterdamer den Gewinn der Eredivise doch noch klar machen, sind sie allerdings auf Unterstützung angewiesen. Gewinnt die PSV ihr letztes Spiel gegen Sparta Rotterdam, steht sie als holländischer Meiser fest. Ajax hingegen muss neben einem Sieg gegen Twente Enschede darauf hoffen, dass der Tabellenführer aus Eindhoven Punkte liegenlässt.

Ajax verspielt die Meisterschaft

Dass nun die PSV in der Pole-Position für den Meistertitel ist, hätten vor einigen Wochen wohl nur die optimistischsten Fans gedacht. Nachdem Eindhoven vom Start weg lange Zeit an der Spitze der Tabelle zu finden war, verlor man diesen Platz am 21. Spieltag nach einem 3:3 gegen NEC Nijmegen. Nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen – inklusiver einer Niederlage gegen Ajax – wuchs der Rückstand auf die Amsterdamer bis zum 29. Spieltag auf neun Punkte an.

Doch innerhalb von nur vier Spielen verspielte Ajax den komfortablen Vorsprung komplett. 0:4, 1:1, 0:3 und 2:2 lauten die ernüchternden Resultate aus Sicht des holländischen Rekordmeisters (36 Titel). Weil Eindhoven in dieser Phase alle Spiele gewann, steht es einen Spieltag vor Schluss doch noch vor dem nicht mehr für möglich gehaltenen 26. Meistertitel.