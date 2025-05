1/7 Die Bayern sind zum 34. Mal Deutscher Meister. Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts Bayern München gewinnt 34. Meistertitel, Spieler feiern auf Ibiza

Erneute Kritik an Ibiza-Reise der Bayern-Stars vor Saisonende

13 Bayern-Spieler, darunter Müller und Kane, auf der Partyinsel gesichtet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Die Bayern sind wieder Meister – zum insgesamt 34. Mal in der Klubgeschichte. Nach dem verkorksten Titelrennen im Vorjahr, als Granit Xhakas Leverkusen sich die Schale schnappte, sichern sich die Münchner diesmal den Titel schon am drittletzten Spieltag.

Ein Triumph, der perfekt zum Abschied von Klubikone Thomas Müller (35) passt. Der Ur-Bayer verlässt die Münchner im Sommer.

Meistertitel und dazu das Ende der Müller-Ära bei den Bayern? Das muss gebührend gefeiert werden. Dass man beim deutschen Rekordmeister damit aber nicht bis nach der Saison warten konnte, sorgt für Misstöne.

Goretzka lässt die Muskeln spielen

Mittlerweile ist klar: Diverse Bayern-Stars vergnügten sich schon am vergangenen Wochenende bei einem Kurz-Trip auf Ibiza. Insgesamt 13 Profis der Münchner sind nach dem 2:0-Sieg über Gladbach zum Feiern auf die Baleareninsel geflogen. Mit dabei: Manuel Neuer (39), Serge Gnabry (29), Joshua Kimmich (30), Leon Goretzka (30), welcher auf Fotos besonders auffällig die Muskeln spielen lässt – und natürlich Thomas Müller. Auch der Engländer Harry Kane (31) soll mitgeflogen sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Brisant: Eigentlich wollten die Stars schon nach dem Auswärtsspiel in Leipzig (3:3) vor einer Woche zu ihrer feuchtfröhlichen Reise aufbrechen. Damals kam es aber zum Veto von den Klubbossen. Jetzt aber scheint der Trip genehmigt geworden zu sein.

Sportvorstand Max Eberl (51) versucht zu beruhigen: «Vergangene Woche standen noch viele Entscheidungen in der Liga an. Die Konstellation ist nun eine andere.» Für ihn ist klar: «Wir haben noch ein Spiel, und die Jungs sind Vollprofis. In Hoffenheim wollen wir gewinnen – ganz klar.»

Nicht der erste Party-Eklat der Bayern

Für die Münchner geht es am letzten Spieltag um nichts mehr. Für den Gegner aber sehr wohl. Hoffenheim braucht mindestens einen Punkt, ob sich endgültig vor dem Fall auf den Relegationsplatz zu retten.

Bei der Bundesliga-Konkurrenz ist man auf jeden Fall nicht sehr glücklich über die Feier-Bilder der Bayern-Stars von der Insel. Mainz-Sportvorstand Christian Heidel (61) wird deutlich: «Auch wenn es uns nicht betrifft, finde ich die Aktion schon grenzwertig – vor allem, nachdem die Reise vor einer Woche abgesagt worden war.»

Die Mainzer waren indirekt auch beim letzten Party-Eklat der Bayern beteiligt. 2022 kassierten die Münchner in Mainz eine 1:3-Pleite – und flogen am Tag danach trotzdem zum Feiern auf die Balearen. Nach grosser Empörung musste der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzić (48) die Reise schliesslich öffentlich als «teambildende Massnahme» verkaufen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos