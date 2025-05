Der FC Bayern München ist wieder deutscher Meister. Die Spieler des Rekordmeisters feiern das in einem Münchner Edel-Lokal – ausser Manuel Neuer, der lieber Spargelrisotto kocht. Für Harry Kane gibt es derweil viele Gratulationen.

Zum 34. Mal und nach einem Jahr Absenz dürfen sich die Bayern wieder deutscher Meister nennen. Weil Leverkusen in Freiburg patzt, holt sich der Rekordmeister vorzeitig den nächsten Titel – auf dem Sofa. Denn die Stars um Harry Kane, Eric Dier, Serge Gnabry und Joshua Kimmich sowie Trainer Vincent Kompany und einige Staffmitglieder trafen sich im Münchner Nobelrestaurant «Käfer», schauten dort das Spiel und feiern so letztlich auch den Titel. Nach dem Abpfiff stossen diverse weitere Kicker zu den Feierlichkeiten dazu.

Besonders gross ist dabei ganz offensichtlich die Freude und Erleichterung bei Superstar Harry Kane. Der Engländer hat endlich seinen Titel-Fluch besiegt und kann nun seinen ersten grossen Karriere-Titel feiern. Auf Instagram postet Kane zuerst ein Video von sich, wie er und seine Teamkollegen «We are the Champions» grölen. Danach folgen Videos, auf denen Kane mit Kimmich zu Bob Marley oder mit Eric Dier «Sweet Caroline» singt – mit Kaltgetränk in der Hand, bei bester Laune und einer Champagnerdusche.

«Das sollte all die Idioten zum Schweigen bringen»

Auf Kanes ersten Titel gibts viele Glückwünsche. «Verdient ist kein Ausdruck», kommentiert der FC Bayern selbst auf X (ehemals Twitter). Auf Instagram gibts Gratulationen aus der englischen Fussballprominenz wie etwa von Alan Shearer, John Terry oder Peter Crouch. Auch Formel-1-Star George Russell gratuliert – ebenso wie die englischen Medien.

«Das sollte all die Idioten zum Schweigen bringen, die behaupten, Harry Kane habe noch nie etwas gewonnen», schreibt etwa der «Telegraph». Und weiter: «Jahrelang hätte Harry Kane jeden seiner persönlichen Rekorde gegen eine erste grosse Trophäe eingetauscht, doch nun hat der Stürmer neben all den Meilensteinen auch die Siegermedaille in der Tasche, um seinen Platz unter den grössten Spielern seiner Generation zu festigen.»

Spezielle Meister-Bilder von Neuer und Müller

Etwas verhaltener war die Party derweil übrigens bei Manuel Neuer. Der Rekordgoalie ist beim Fest im Nobelrestaurant nicht dabei, postet dafür kurz nach Schlusspfiff ein Foto von sich auf Instagram. Mit der einen Hand hält Neuer eine Pfanne Risotto, mit der anderen ballt er die Faust. «Meisterfeier (mit Spargelrisotto)» schreibt der nun zwölffache deutsche Meister dazu.

Kurios ist auch das Bild, das der auf Ende Saison bei Bayern abtretende Thomas Müller nach Mitternacht auf Instagram teilt. «Deutscher Fussballmeister» schreibt Müller zum schwarzen Bild. Was es damit auf sich hat, bleibt offen – gut möglich, dass auch der Alkohol seine Finger im Spiel hatte. Gratulationen zum unerkennbaren Schnappschuss gibts zumindest von Teamkollege Konrad Laimer: «Tolles Bild».

Ursprünglich sah der Partyplan der Bayern sowieso anders aus. Mit einem Sieg in Leipzig wollte man den Titel fix machen und danach mit dem Privatjet nach Ibiza düsen. Schon vor dem Spiel strich Sportboss Max Eberl den Stars den Ausflug – und letztlich patzten sie in Leipzig sowieso. Dafür durfte nun in München eine feuchtfröhliche Party gefeiert werden.