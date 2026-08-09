Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Scheinbar hat sich in Brasilien noch nicht bei allen rumgesprochen, dass sich im Stadion des Coritiba FC hinter der Werbebande der nach unten führende Treppeneingang zum Spielertunnel zur Gästekabine befindet. Zwölf Jahre, nachdem der kamerunische Coritiba-Stürmer Joel Tagueu bei seinem Torjubel über das Reklamehindernis sprang und in den offenen Schacht stürzte, ist nun Jacy dasselbe Missgeschick unterlaufen.

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«Als Verteidiger schiesst man nicht oft Tore, und ich habe mich wohl ein bisschen zu sehr mitreissen lassen», wird der 29-jährige Brasilianer von «Diario do Centro do Mundo» zum Vorfall kurz vor der Pause zitiert. Er habe vergessen, dass der Eingang offen war, erklärt Jacy, der den Ball unter sein Trikot gesteckt hat, um den Treffer seinem ungeborenen Kind zu widmen. «Beim Sturz habe ich mir den Fuss verdreht, aber mir geht es gut.»

Besonders bitter: Jacys Tor wird nachträglich wegen einer Abseitsposition aberkannt und der Coritiba-Captain muss aufgrund seiner Verletzung, kaum hat die zweite Halbzeit begonnen, ausgewechselt werden. Immerhin gewinnt sein Team das Spiel der brasilianischen Meisterschaft gegen Chapecoense mit 2:1.