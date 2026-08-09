Frey sorgt in Belgien mit Fallrückzieher für Tor-Highlight

Nach seinem Abgang bei GC schiesst Michael Frey Royal Antwerpen im ersten Spiel der belgischen Meisterschaft mit einem Doppelpack zum Sieg.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

24 Minuten benötigt Michael Frey, um im ersten Meisterschaftsspiel der belgischen Jupiler Pro League dieselbe Anzahl an Toren zu erzielen wie während seiner gesamten GC-Zeit im vergangenen halben Jahr. Der 32-jährige Schweizer gleicht zunächst für Royal Antwerpen gegen Beveren die Partie aus, bevor er dann in der Schlussphase mit einem sehenswerten Fallrückzieher sein Team zum 2:1-Heimsieg schiesst.

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Für GC kam Frey 16 Mal zum Einsatz. Auf seinen Wunsch, so verkündeten es die Hoppers, wurde der eigentlich bis 2028 gültige Vertrag diesen Sommer aufgelöst. Danach schloss er sich seinem ehemaligen Verein Royal Antwerpen an. Scheint so, als wäre es dort einfacher, den Torriecher wiederzufinden.