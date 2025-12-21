DE
FR
Abonnieren

Dank Fallrückzieher-Traumtor
Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cup

Marokko bezwingt die Komoren zum Auftakt des Afrika-Cup 2:0. El Kaabi trifft dabei sehenswert per Fallrückzieher.
Publiziert: 21.12.2025 um 23:21 Uhr
Kommentieren
1/2
Real-Stürmer Brahim Diaz bringt Marokko mit seinem Führungstreffer auf Kurs
Foto: Mosa'ab Elshamy
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Gastgeber Marokko startet mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup. Der WM-Vierte von 2022 gewinnt das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Aussenseiter von den Komoren 2:0. Real Madrids Stürmer Brahim Diaz trifft in der 55. Minute zur Führung, zehn Minuten später setzt der eingewechselte Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher den sehenswerten Schlusspunkt.

Mehr Fussball
Der YB-Baum brennt – aber es passiert nichts
Mit Video
Neun Gegentore in zwei Spielen
Der YB-Baum brennt – aber es passiert nichts
Egli und Fölmli schiessen Freiburg mit drei Toren zum Sieg
Weitere Schweizerinnen treffen
Egli und Fölmli schiessen Freiburg mit drei Toren zum Sieg
Geburtstagskind Mbappé egalisiert Ronaldo-Rekord
Liga-Übersicht
Das lief in LaLiga
Geburtstagskind Mbappé egalisiert Ronaldo-Rekord
Florentina feiert nach Goalie-Notbremse ersten Saisonsieg
Liga-Übersicht
Aebischers Pisa rettet Punkt
Florentina feiert nach Goalie-Notbremse ersten Saisonsieg

Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt am Heimturnier zu den grossen Titelfavoriten. Die Fans erwarten den zweiten Triumph des Landes bei der Kontinentalmeisterschaft nach dem Premierensieg 1976. Dafür muss sich Marokko im Turnierverlauf aber steigern. Gegen das Team von der Inselgruppe im Indischen Ozean zeigte sich die Mannschaft von Trainer Walid Regragui nur in wenigen Momenten titelreif.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen