Marokko bezwingt die Komoren zum Auftakt des Afrika-Cup 2:0. El Kaabi trifft dabei sehenswert per Fallrückzieher.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gastgeber Marokko startet mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup. Der WM-Vierte von 2022 gewinnt das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Aussenseiter von den Komoren 2:0. Real Madrids Stürmer Brahim Diaz trifft in der 55. Minute zur Führung, zehn Minuten später setzt der eingewechselte Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher den sehenswerten Schlusspunkt.

Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt am Heimturnier zu den grossen Titelfavoriten. Die Fans erwarten den zweiten Triumph des Landes bei der Kontinentalmeisterschaft nach dem Premierensieg 1976. Dafür muss sich Marokko im Turnierverlauf aber steigern. Gegen das Team von der Inselgruppe im Indischen Ozean zeigte sich die Mannschaft von Trainer Walid Regragui nur in wenigen Momenten titelreif.