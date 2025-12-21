DE
«Meine Bilanz? So inkonstant wie die ganze YB-Vorrunde»
Seoane nach Niederlage:«Meine Bilanz? So inkonstant wie die ganze YB-Vorrunde»

Neun Gegentore in zwei Spielen
Der YB-Baum brennt – aber es passiert nichts

YB verabschiedet sich mit zwei herben Niederlagen in die Winterpause. Statt der Wiedergutmachung für das 2:6 gegen GC folgt in Lugano eine weitere desolate Leistung.
Publiziert: 21:26 Uhr
|
Aktualisiert: 21:34 Uhr
1/10
0:3! YB kassiert in Lugano die nächste Ohrfeige.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • YB verliert gegen Lugano, Trainer fordert Reset und Verbesserung
  • Seoane will nicht über Wintertransfers sprechen
  • Nach 15 Minuten stand es bereits 2:0 für Lugano – wie schon gegen GC
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Es war eine Reaktion gefordert von YB nach dem peinlichen 2:6 gegen GC. Doch genau neun spielübergreifende Minuten nach Planges 6:2 im Wankdorf liegt der Ball schon wieder im YB-Tor. Zanotti kann unbehindert flanken, Behrens unbehindert einköpfeln. «Das macht einen sprachlos», sagt Innenverteidiger Gregory Wüthrich. Aber im Fussball gebe es halt Phasen, in welchen alles gegen einen laufe. «Obwohl man sich extrem viel vornimmt. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir Charakter haben und für diesen Verein und seine unglaublichen Fans leben.»

Man spürt es schon nach diesem ultrafrühen Tor: Das geht für YB wieder in die Hosen. Steffen doppelt nach einem einfachen 50-Meter-Pass von Grgic nach. Das erste Super-League-Tor des Ex-YBlers seit fast einem Jahr im ersten Startelf-Einsatz seit September. Gespielt ist eine Viertelstunde. 

Eine überzeugende Reaktion von YB bleibt aus. «Uns hat Energie gefehlt. Es war eine ungenügende Leistung, die Lugano zu Recht bestraft hat», sagt denn auch Trainer Gerardo Seoane. Der Rest des Spiels? Lugano auf Kontrolle bedacht. YB unfähig. Nach einer Stunde fliegt Janko mit VAR-Rot vom Platz. Wieder ein Platzverweis! Und sieben Minuten später macht Koutsias den Deckel drauf. 

Seoane will nicht über Wintertransfers sprechen

Quo vadis, YB? Trainer Gerardo Seoane: «Es gilt jetzt für alle abzuschalten und zu resetten.» Verstärkungen? Seoane sagt dasselbe wie nach dem 2:6 gegen GC. Das sei weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt, dieses Thema anzuschneiden. Schon gar nicht öffentlich. Und eine Bewertung seines Kaders gibt er auch nicht ab. «Das ist euer Job. Unserer ist es, das Beste aus diesen Mitteln herauszuholen. Wir sind aber überzeugt, dass wir mehr können. Doch dazu müssen wir uns in Sachen Fitness und Spielweise verbessern.»

Vom Meistertitel spricht schon längst niemand mehr. Nur noch die Saison zu retten, indem man die Championship Group erreicht und unter die ersten Drei kommt, um europäisch zu spielen. Es wird zwangsläufig wieder eine Rückrunde der bescheidenen Ansprüche und der Demut werden. Seoane hin oder her.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
