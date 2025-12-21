Schweizerinnen schiessen Freiburg mit drei Toren zum Sieg

Bei Freiburgs 3:0-Sieg gegen Bremen sind zwei Schweizerinnen für alle Tore verantwortlich.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Frauen des SC Freiburgs schlagen Werder Bremen in der Bundesliga klar und deutlich mit 3:0. Alle drei Tore gehen dabei auf das Konto von zwei Schweizerinnen.

Leela Egli, die in der Startelf steht, bringt die Breisgauerinnen mit einem Doppelpack vor der Pause mit 2:0 in Führung. Svenja Fölmli macht in der 80. Minute kurz nach ihrer Einwechslung mit dem dritten Tor den Deckel drauf. Egli verbucht dabei mit der Vorlage ihren dritten Skorerpunkt im Spiel.

Neben den Torschützinnen kommen bei Freiburg mit Aurélie Csillag (ab 64.), Julia Stierli und Alena Bienz (beide ab 78.) noch drei weitere Schweizerinnen zum Einsatz.

Der SCF (6.) verkürzt mit dem Sieg im letzten Spiel des Jahres den Abstand auf das drittplatzierte Werder Bremen auf drei Punkte.