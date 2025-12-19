Uefa schüttet für Frauen-EM 9 Millionen an 103 Klubs aus

Geldregen für Klubs, die Spielerinnen für die Frauen-EM in der Schweiz abgestellt hatten. Auch Teams aus der Schweizer Super League profitieren.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Uefa schüttet aus ihrem Benefiz-Programm der Frauen-EM 2025 in der Schweiz insgesamt neun Millionen Euro an 103 Klubs mit beteiligten Spielerinnen aus.

Dies sei doppelt so viel wie nach der EM 2022 in England, teilte er europäische Verband mit.

Die Schweizer Vereine erhalten insgesamt 131'400 Euro - der FC Basel mit 60'225 Euro am meisten. Auch Servette erhält einen zweistelligen Betrag, nämlich 41'610 Euro. Die Young Boys, GC und St. Gallen bekommen jeweils 9855 Euro zugesprochen.

Am meisten profitierten von den Ausschüttungen die Vereine im Land des Europameisters: Sie erhalten rund 2,4 Millionen Euro. England hatte im Final Weltmeister Spanien im Penaltyschiessen besiegt.