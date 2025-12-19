DE
Auch Schweizer Teams beteiligt
Uefa schüttet für Frauen-EM 9 Millionen an 103 Klubs aus

Geldregen für Klubs, die Spielerinnen für die Frauen-EM in der Schweiz abgestellt hatten. Auch Teams aus der Schweizer Super League profitieren.
Publiziert: 15:06 Uhr
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Rund 2,4 Millionen Euro gehen an die Klubs im Land des Europameisters England.
Die Uefa schüttet aus ihrem Benefiz-Programm der Frauen-EM 2025 in der Schweiz insgesamt neun Millionen Euro an 103 Klubs mit beteiligten Spielerinnen aus.

Dies sei doppelt so viel wie nach der EM 2022 in England, teilte er europäische Verband mit.

Die Schweizer Vereine erhalten insgesamt 131'400 Euro - der FC Basel mit 60'225 Euro am meisten. Auch Servette erhält einen zweistelligen Betrag, nämlich 41'610 Euro. Die Young Boys, GC und St. Gallen bekommen jeweils 9855 Euro zugesprochen.

Am meisten profitierten von den Ausschüttungen die Vereine im Land des Europameisters: Sie erhalten rund 2,4 Millionen Euro. England hatte im Final Weltmeister Spanien im Penaltyschiessen besiegt.

Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
