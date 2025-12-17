DE
FR
Abonnieren

Fünf Schweizerinnen weiter
Schertenleibs Barça schliesst CL-Ligaphase auf Platz eins ab

Fünf Schweizerinnen stehen in der Champions League in der K.-o.-Phase. Alayah Pilgrim verabschiedet sich mit einem Tor aus dem Wettbewerb.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/4
Sydney Schertenleib schliesst die Champions-League-Ligaphase mit Barça aus Platz eins ab.
Foto: UEFA via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Ligaphase in der Champions League der Frauen ist zu Ende. Insgesamt fünf Schweizerinnen schaffen mit ihren Klubs den Sprung in die K.-o.-Phase.

Sydney Schertenleib, die bei Barcelonas abschliessendem 2:0-Sieg gegen den Paris FC in der 63. Minute ins Spiel kommt, schafft mit Platz eins in der Ligaphase den direkten Sprung in den Viertelfinals. Zum Zeitpunkt ihrer Einwechslung steht es bereits 2:0.

Ebenfalls direkt unter den besten Acht steht Livia Peng mit Chelsea. Die Nati-Keeperin kommt im letzten Spiel gegen Wolfsburg erneut für die verletzte Welttorhüterin Hannah Hampton zum Einsatz. 

Mehr Fussball
Reuteler-Assist reicht Frankfurt nicht zum Sieg
Ivelj verursacht Penalty
Reuteler-Assist reicht Frankfurt nicht zum Sieg
SFV hebt Cup-Prämien der Frauen um das Sechsfache an
Schon diese Saison
SFV hebt Cup-Prämien der Frauen um das Sechsfache an

Pilgrim verabschiedet sich mit Tor

Eine Ehrenrunde über die Playoffs müssen Lia Wälti und Viola Calligaris mit Juventus nehmen. Die Turinerinnen kommen weiter, obwohl sie das letzte Spiel gegen Manchester United mit 0:1 verlieren. Wälti spielt im Mittelfeld durch, Verteidigerin Calligaris sitzt 90 Minuten auf der Bank. Auch Smilla Vallotto, die gegen Chelsea auf der Bank bleibt, muss in die Zwischenrunde.

Ausgeschieden sind derweil Alayah Pilgrim mit der AS Roma, Naina Inauen mit Valrenga aus Oslo und Victoria Laino mit St. Pölten. Ersterer hilft auch ein 6:1-Sieg gegen St. Pölten, bei dem Pilgrim das 1:0 erzielt, nicht mehr. Die Römerinnen hatten schon vor der letzten Runde keine Chance mehr auf das Weiterkommen. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
AS Rom
AS Rom
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        AS Rom
        AS Rom