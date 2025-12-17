Schertenleibs Barça schliesst CL-Ligaphase auf Platz eins ab

Fünf Schweizerinnen stehen in der Champions League in der K.-o.-Phase. Alayah Pilgrim verabschiedet sich mit einem Tor aus dem Wettbewerb.

Die Ligaphase in der Champions League der Frauen ist zu Ende. Insgesamt fünf Schweizerinnen schaffen mit ihren Klubs den Sprung in die K.-o.-Phase.

Sydney Schertenleib, die bei Barcelonas abschliessendem 2:0-Sieg gegen den Paris FC in der 63. Minute ins Spiel kommt, schafft mit Platz eins in der Ligaphase den direkten Sprung in den Viertelfinals. Zum Zeitpunkt ihrer Einwechslung steht es bereits 2:0.

Ebenfalls direkt unter den besten Acht steht Livia Peng mit Chelsea. Die Nati-Keeperin kommt im letzten Spiel gegen Wolfsburg erneut für die verletzte Welttorhüterin Hannah Hampton zum Einsatz.

Pilgrim verabschiedet sich mit Tor

Eine Ehrenrunde über die Playoffs müssen Lia Wälti und Viola Calligaris mit Juventus nehmen. Die Turinerinnen kommen weiter, obwohl sie das letzte Spiel gegen Manchester United mit 0:1 verlieren. Wälti spielt im Mittelfeld durch, Verteidigerin Calligaris sitzt 90 Minuten auf der Bank. Auch Smilla Vallotto, die gegen Chelsea auf der Bank bleibt, muss in die Zwischenrunde.

Ausgeschieden sind derweil Alayah Pilgrim mit der AS Roma, Naina Inauen mit Valrenga aus Oslo und Victoria Laino mit St. Pölten. Ersterer hilft auch ein 6:1-Sieg gegen St. Pölten, bei dem Pilgrim das 1:0 erzielt, nicht mehr. Die Römerinnen hatten schon vor der letzten Runde keine Chance mehr auf das Weiterkommen.