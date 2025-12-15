Am 13. Spieltag der Frauen-Bundesliga kommt Eintracht Frankfurt bei Union Berlin nicht über ein 2:2 hinaus. Die Eintracht-Schweizerinnen fallen dabei unterschiedlich auf.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Schock für die Frankfurterinnen kommt in der 89. Minute: Der Schweizerin Noemi Ivelj springt der Ball nach einer Flanke im eigenen Strafraum an den Arm. Den fälligen Elfmeter sieht Schützin Hipp zunächst von Eintracht-Keeperin Altenburg pariert, den Nachschuss kann sie aber zum späten Ausgleich von Union Berlin über die Linie drücken. Das 2:2 ist gleichbedeutend mit dem Endresultat in diesem Montagsspiel der Frauen-Bundesliga.

Damit reicht Géraldine Reutelers Assist den Hessinnen nicht zum Sieg: Die Nati-Offensivspielerin steckt den Ball bei einem Konter zu Teamkollegin Remina Chiba durch. Die Japanerin nutzt die Vorlage nach 76 Minuten zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste. Es ist eine praktisch postwendende Reaktion auf den ersten Berliner Ausgleichstreffer von Steuerwald (71.). Davor hat Frankfurt seit dem 1:0 von Freigang nach 13 Minuten in Führung gelegen – auch, weil das Heimteam seinen ersten Penalty in der 52. Minute an den Pfosten gesetzt hat.

Durch den späten Gegentreffer verpasst es die Eintracht, bei der Nadine Riesen während der gesamten Partie auf der Bank sitzt, das fünftplatzierte Bayer Leverkusen hinter sich zu lassen. Union mit der Schweizer Ersatztorhüterin Nadine Böhi kann die Abstiegsplätze um einen weiteren Punkt distanzieren.