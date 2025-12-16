SFV hebt Cup-Prämien der Frauen um das Sechsfache an

Der Schweizerische Fussballverband erhöht das Preisgeld für den Cup der Frauen signifikant.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schöne Nachrichten für den Frauenfussball: Der SFV hebt die Prämien im Schweizer Cup um das Sechsfache an.

Neu werden insgesamt 30'000 Franken (bisher 5000) ausgeschüttet. Das Siegerteam des Cupfinals erhält mit 10'000 Franken doppelt so viel wie bisher. Dies gilt bereits für die aktuell laufende Ausgabe, deren Final am 29. März in Winterthur stattfindet.

Zum Vergleich: Im Cup der Männer haben die acht Viertelfinalisten bisher 19'000 Franken verdient. Wer den Cupfinal erreicht, kommt auf Einnahmen von insgesamt 242'000 Franken.