Darum gehts Daniil Chudjakow verletzt sich im Grazer Stadt-Derby schwer

Der Sturm-Goalie zieht sich einen Unterschenkelbruch zu

Seine Teamkollegen feiern nach dem Schock einen furiosen 6:1-Sieg

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Derby zwischen Sturm Graz und dem Grazer AK verkommt der Fussball plötzlich zur Nebensache. Die Partie in der österreichischen Bundesliga wird von einer dramatischen Szene überschattet. Sturm-Goalie Daniil Chudjakow (22) verletzt sich in der 21. Minute schwer.

Was ist passiert? Als Chudjakow einen Ball weit abschlagen will, geht Jacobo Italiano (25) dazwischen. Anstelle des Balls erwischt er bei seinem Angriff allerdings das Bein des Goalies. Chudjakow geht sofort schreiend zu Boden. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie sein Fuss in einem unschönen Winkel absteht.

Die anderen Spieler auf dem Rasen reagieren sofort, schirmen Chudjakow ab. Rund sieben Minuten wird er behandelt, ehe er unter aufmunterndem Applaus abtransportiert wird. «Er wird gerade operiert», gibts von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch (34) nach dem Schlusspfiff ein erstes Update. Weiter sagt er gegenüber Sky Austria: «Es war ein glatter Unterschenkelbruch. Sie haben am Platz alles versucht, damit zumindest die Gefässe nicht absterben, weil es schon eine sehr, sehr schwere Verletzung ist.»

«Es war eine schreckliche Situation»

Auch Italiano äussert sich nach der Partie zur Szene. «Es war eine schreckliche Situation», sagt er sichtlich mitgenommen. Er werde Chudjakow auf jeden Fall Genesungswünsche zukommen lassen und hoffe, dass er stärker zurückkommen wird. Gemäss Sky Austria wird der Goalie bis mindestens März ausfallen.

Während Chudjakow ins Spital gebracht und behandelt wird, zeigen seine Teamkollegen eine starke Reaktion auf den Schock. Aus dem 0:1 zum Zeitpunkt der Verletzung machen sie einen 6:1-Kantersieg gegen das Team von Ex-GC-Trainer Gerald Scheiblehner (49). Überragender Mann ist Oumar Diakité (22), der drei Tore erzielt. Sturm Graz feiert damit den neunten Derby-Sieg in Folge und stellt einen neuen Vereinsrekord auf.