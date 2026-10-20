Werder Bremen ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Einer der Gründe dafür ist auch Torjäger Niclas Füllkrug, der seine alte Form wieder gefunden zu haben scheint. Dies zum Nachteil seines Konkurrenten und Natispielers Cedric Itten.

Fabienne Kleinhenz

Werder Bremen hat nach sechs Bundesliga-Spieltagen neun Punkte auf dem Konto. Die letzte Pleite setzte es Ende August gegen Freiburg ab.

Einer, der für die positive Entwicklung bei Werder mitverantwortlich ist, ist Stürmer Niclas Füllkrug (33). Gegen den SC Paderborn bejubelte er am vergangenen Samstag gleich einen Doppelpack – es waren die Saisontore fünf und sechs für ihn.

Was Werder Bremen und seine Fans jubeln lässt, wird für einen Schweizer zunehmend zum Problem. Denn die gute Form von Rückkehrer Füllkrug (spielte von 2019 bis 2023 schon für den Klub) lässt die Einsatzzeit von Nati-Stürmer Cedric Itten (29) schmelzen. In zwei Spielen kam der Basler gar nicht aufs Feld, gegen Paderborn durfte er 27 Minuten ran. Auf einen Skorerpunkt wartet Itten derweil noch.

Klare Worte des Trainers in Richtung Itten

Grund zu Optimismus aus Sicht von Itten liefert auch Werder-Coach Daniel Thioune (52) momentan wenig. Die Worte des Trainers sind klar: «Niclas ist der Grund, warum er nicht so viel spielt, wie er es sich vorstellt. Das System ist jetzt gerade fix. An Niclas führt aktuell kein Weg vorbei.»

Itten war im Sommer ablösefrei von 2.-Bundesliga-Absteiger Düsseldorf nach Bremen gekommen. Nun gibts für Itten von Thioune erstmals eine Ansage: «In den Augenblicken, in denen er Platzzeit bekommt, muss er sich auch zeigen. Er ist ein Stürmer und es wäre deutlich besser gewesen, wenn er ein Tor erzielt oder zumindest ein paar Abschlüsse gehabt hätte. Ich hätte mir ein bisschen mehr Präsenz in der Box gewünscht.»

Jedoch hat Thioune auch Verständnis für die Situation seines Sommer-Zugangs: «Es ist natürlich schwierig, wenn man keinen Rhythmus hat. In Düsseldorf hatte er den. Dort stand er Woche für Woche 90 Minuten auf dem Platz. Da muss er sicherlich in der neuen Situation einfach noch ankommen.»

Die nächste Gelegenheit bietet sich Itten vielleicht schon am Wochenende – wenn er denn neben Füllkrug zu Einsatzzeit kommt. Am Samstag trifft Werder auswärts auf Mainz.

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