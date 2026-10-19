Historischer Fehlstart: Gladbach-Coach teilt aus

Sechster Spieltag, sechste Niederlage: Borussia Mönchengladbach verliert auch das Spiel gegen Hoffenheim und bleibt weiter ohne Punkt. Der neue Gladbach-Coach Alexander Blessin rechnet nach der Niederlage mit seinen Spielern ab.

Fabienne Kleinhenz

Gladbach kassiert am Sonntag mit der 1:2-Niederlage im Kellerduell gegen die TSG Hoffenheim die nächste Ohrfeige. Dies ist nun die sechste in Folge seit Saisonbeginn – einen solchen Fehlstart haben bisher erst drei andere Vereine hingelegt: Fortuna Düsseldorf (1991/92), Mainz (2020/21) und Bochum (2022/23). Damit sind die Fohlen eine Niederlage von dem alleinigen Negativrekord entfernt.

«Wir haben Angsthasen-Fussball gespielt»

Nach der Pleite rechnet der ratlos wirkende Trainer der Fohlen Alexander Blessin (53), der erst im September Eugen Polanski (40) abgelöst hat, nun mit seinen Spielern ab. Es gebe zu viele Rückpässe und wenig Offensiv-Risiko, so Blessin gegenüber DAZN: «Wir haben teilweise Angsthasen-Fussball gespielt.»

Besonders negativ stösst ihm das schlechte Verteidigen und die Herangehensweise seiner Mannschaft in manchen Spielphasen auf: «Und da geht es wirklich um die Basics: Wir laufen nach, wir blocken nicht, wir sind nicht am Mann, wir lassen aufdrehen. Die einfachen Dinge, sollte man denken.»

Mit 20 Gegentoren in den sechs Bundesliga-Spielen hat Gladbach mehr als jedes andere Bundesligateam kassiert. Auch Keeper Moritz Nikolas (28) findet deutliche Worte für seine Mannschaft: «Ich weiss gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich finde gerade jedes Wort zu viel.»

Duckmäuser müssen weg

Mit Blick in die Zukunft appelliert der ehemalige St.-Pauli-Coach auf Kampfgeist bei seinen Jungs: «Duckmäuser brauchen wir nicht. Es gilt dem Druck standzuhalten. Wir müssen schleunigst dahinkommen, wie wir verteidigen wollen.»

Das nächste Spiel der Gladbacher steht am 23. Oktober gegen den VfB Stuttgart an. Danach geht es im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC am 27. Oktober weiter.

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