Nati-Keeper Kobel geniesst Familien-Urlaub

Kurze Auszeit für Gregor Kobel. Der Torhüter ist mit seiner Familie in die Sonne geflüchtet. Und teilt Eindrücke davon auf Instagram.

Darum gehts Gregor Kobel geniesst Familien-Urlaub

Er entspannt am Strand und zeigt sich in ungewohntem Look

Auch unter Palmen dürfen beim Keeper Weihnachtsguetzli nicht fehlen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Wie verbringt ein Fussballer die spielfreie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr? Im Falle von Gregor Kobel: in der Sonne.

Für einen Kurz-Urlaub ist der 28-Jährige in die Wärme geflogen. Wohin genau, das lässt er offen. Aber er lässt seine Instagram-Follower mit einer ganzen Reihe Fotos daran teilhaben. Eines zeigt den Nati- und BVB-Keeper dabei in einem ungewohnten Look.

Auf dem Liegestuhl liegend hat Kobel ein Selfie aufgenommen – auf dem nicht nur sein Schnurrbart und die Sonnenbrille ins Auge stechen. Sondern vor allem seine Haare. Denn die präsentieren sich plötzlich als wilde Lockenmähne. So kennt man Kobel nicht. Steht er zwischen den Pfosten, sind seine Haare mit Gel gebändigt. Etwas, das man in den Ferien durchaus mal vernachlässigen kann.

Wilde Mähne und Weihnachtsguetzli

In die Sonne ist er nicht alleine geflüchtet. Seine Partnerin Anna und das gemeinsame Kind sind ebenfalls dabei. Neben Entspannen am und im Meer sowie leckerem Essen gehört selbst in der Winterpause etwas Sport dazu. Kobel spielt Billard und absolviert seine Fitness-Einheit auf dem Laufband.

Und obwohl er offenbar Weihnachten unter Palmen gefeiert hat, darf auch dort etwas nicht fehlen: Weihnachtsguetzli. Ein Säckchen voll hat im Koffer Platz gefunden. Und wird genüsslich von Kobel verputzt.

Verdient hat er es sich. Nach der Hinrunde ist er mit Borussia Dortmund erster Verfolger von Leader Bayern München (9 Punkte Rückstand). In die zweite Saisonhälfte startet der BVB am 9. Januar – auswärts gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr).

