Weihnachtsguetzli unter Palmen
Nati-Keeper Kobel geniesst Familien-Urlaub

Kurze Auszeit für Gregor Kobel. Der Torhüter ist mit seiner Familie in die Sonne geflüchtet. Und teilt Eindrücke davon auf Instagram.
Publiziert: 16:24 Uhr
Gregor Kobel hat es über Weihnachten in die Wärme gezogen.
Darum gehts

  • Gregor Kobel geniesst Familien-Urlaub
  • Er entspannt am Strand und zeigt sich in ungewohntem Look
  • Auch unter Palmen dürfen beim Keeper Weihnachtsguetzli nicht fehlen
Ramona BieriRedaktorin Sport

Wie verbringt ein Fussballer die spielfreie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr? Im Falle von Gregor Kobel: in der Sonne.

Für einen Kurz-Urlaub ist der 28-Jährige in die Wärme geflogen. Wohin genau, das lässt er offen. Aber er lässt seine Instagram-Follower mit einer ganzen Reihe Fotos daran teilhaben. Eines zeigt den Nati- und BVB-Keeper dabei in einem ungewohnten Look.

Auf dem Liegestuhl liegend hat Kobel ein Selfie aufgenommen – auf dem nicht nur sein Schnurrbart und die Sonnenbrille ins Auge stechen. Sondern vor allem seine Haare. Denn die präsentieren sich plötzlich als wilde Lockenmähne. So kennt man Kobel nicht. Steht er zwischen den Pfosten, sind seine Haare mit Gel gebändigt. Etwas, das man in den Ferien durchaus mal vernachlässigen kann.

Wilde Mähne und Weihnachtsguetzli

In die Sonne ist er nicht alleine geflüchtet. Seine Partnerin Anna und das gemeinsame Kind sind ebenfalls dabei. Neben Entspannen am und im Meer sowie leckerem Essen gehört selbst in der Winterpause etwas Sport dazu. Kobel spielt Billard und absolviert seine Fitness-Einheit auf dem Laufband. 

Und obwohl er offenbar Weihnachten unter Palmen gefeiert hat, darf auch dort etwas nicht fehlen: Weihnachtsguetzli. Ein Säckchen voll hat im Koffer Platz gefunden. Und wird genüsslich von Kobel verputzt.

Verdient hat er es sich. Nach der Hinrunde ist er mit Borussia Dortmund erster Verfolger von Leader Bayern München (9 Punkte Rückstand). In die zweite Saisonhälfte startet der BVB am 9. Januar – auswärts gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr).

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
15
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
