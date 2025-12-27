DE
Real-Star Mbappé unterstützt Hakimi am Afrika-Cup
Das ganze Stadion jubelt:Real-Star Mbappé unterstützt Hakimi am Afrika-Cup

Spezielle Unterstützung
Real-Star Mbappé feuert Ex-PSG-Kumpel am Afrika-Cup an

Kylian Mbappé feuert beim Afrika-Cup einen ehemaligen PSG-Kumpel an. Der Real-Star sieht sich das Spiel zwischen Marokko und Mali im Trikot von Achraf Hakimi im Stadion an.
Kylian Mbappé sieht sich das Afrika-Cup-Spiel zwischen Marokko und Mali im Stadion an – im Trikot von Achraf Hakimi.
  • Kylian Mbappé besucht am Freitag das Afrika-Cup-Spiel Marokko gegen Mali
  • Mbappé trägt das Trikot seines Freundes Achraf Hakimi im Stadion
  • Marokko spielt 1:1 gegen Mali, Hakimi bleibt 90 Minuten auf der Bank
Julian SigristRedaktor Sport

Kylian Mbappé (27) kann auch in der Winterpause die Finger nicht vom Fussball lassen. Der Real-Star ist am Freitag bei der Partie zwischen Marokko und Mali am Afrika-Cup im Stadion.

Und das mit gutem Grund: Laut der französischen Zeitung «L'Équipe» hat der marokkanische Captain Achraf Hakimi (27) seinen ehemaligen PSG-Kumpel eingeladen. Erschienen ist Mbappé deshalb im Trikot seines noch immer guten Freundes.

Wirklich Glück gebracht hat der Besuch allerdings nicht. Nach dem Auftaktsieg gegen die Komoren kommen die Gastgeber gegen Mali nicht über ein 1:1 hinaus, womit die Qualifikation für den Achtelfinal noch nicht ganz fix ist.

Hakimi sitzt dabei wie im ersten Spiel 90 Minuten auf der Bank. Der Rechtsverteidiger erholt sich nach wie vor von seiner Knöchelverletzung, die er in der Champions League gegen Bayern erlitten hatte, dürfte aber während des Turniers noch zum Einsatz kommen.

In diesem Artikel erwähnt
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
