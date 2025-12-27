DE
Zwei Top-Talente weg?
Drei Profis könnten den BVB im Winter verlassen

Dortmunds Mittelfeldspieler Salih Özcan wird mit einem fixen Wechsel in Verbindung gebracht. Die beiden Top-Talente Julien Duranville und Cole Campbell sollen zudem ausgeliehen werden.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Salih Özcan ist einer von drei BVB-Profis, die den Klub im Januar verlassen könnten
Cédric HeebRedaktor Sport

Viel will der BVB im Januar auf dem Transfermarkt nicht machen, kündigte Sportchef Sebastian Kehl nach dem 2:0-Sieg gegen Gladbach an: «Es wird vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben, aber jetzt nichts Wahnsinniges.» Gespräche gebe es schon.

Wie «Bild» berichtet, soll es vor allem um mögliche Abgänge gehen. So stehen die beiden Top-Talente Julien Duranville (19) und Cole Campbell (19) auf der Liste, genauso Salih Özcan (27). Die beiden Youngsters sollen dem Bericht zufolge ausgeliehen werden, beim türkischen Nationalspieler strebe man dagegen einen Verkauf an.

Dass eine Einigung mit Besiktas Istanbul erzielt worden sei, wie türkische Medien berichteten, sei noch nicht der Fall, heisst es weiter. Gemäss «Bild» wolle Özcan seinen bis Ende Saison laufenden Vertrag erfüllen. Bei einem passenden Angebot könne es aber dennoch zum vorzeitigen Wechsel kommen.

In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
