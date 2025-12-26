Darum gehts
- Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Barcelona ist ungewiss, Saudi-Arabien interessiert
- Berater prüft lukrative Angebote aus Saudi-Arabien für mindestens zwei Jahre
- Lewandowskis Vertrag endet 2025, MLS-Angebote finanziell weniger konkurrenzfähig
Die Zukunft des polnischen Fussballstars Robert Lewandowski (37) beim FC Barcelona bleibt ungewiss und könnte bald eine entscheidende Wendung nehmen. Laut der spanischen Zeitung «AS» könnte Saudi-Arabien, entgegen früherer Annahmen, nun eine realistische Option für den Nationalspieler sein. Sein Berater wird demnach in den kommenden Wochen mit Vertretern der Saudi Pro League zusammentreffen, um mögliche Angebote zu prüfen. Die finanziellen Anreize für einen mindestens zweijährigen Vertrag in der Liga werden als äusserst attraktiv bewertet.
Auch aus den USA, insbesondere von Chicago Fire aus der MLS, soll Interesse an Lewandowski bestehen. Doch wie aus dem Bericht hervorgeht, können die finanziellen Angebote der MLS nicht mit jenen aus Saudi-Arabien konkurrieren. Lewandowskis Vertrag bei Barça läuft am Ende dieser Saison aus. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr erscheint derzeit unwahrscheinlich.
Ferran Torres steht ihm vor der Sonne
In der aktuellen Saison hat Lewandowski im Team an Bedeutung verloren. Ferran Torres hat sich als neuer Stammspieler im Sturm etabliert, während Verletzungen den polnischen Star zurückwarfen. Bereits in der Vorbereitung und später im Oktober bei seiner Nationalmannschaft hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Nach Berichten von «Mundo Deportivo» trafen sich vor zwei Wochen Lewandowski, sein Berater und Gregg Berhalter, der Sportdirektor von Chicago Fire, in Barcelona. Auch die BBC bestätigt das Interesse des MLS-Klubs am Stürmer.
Für den FC Barcelona steht fest, dass man Lewandowskis Entscheidung abwarten will. Die Zeichen deuten auf einen baldigen Abschied Lewandowskis aus Barcelona hin. Ob der nächste Schritt seiner Karriere in Saudi-Arabien oder in einer anderen Liga stattfindet, bleibt abzuwarten.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
