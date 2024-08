Die brennendsten Fragen zum Bayern-Saisonstart Wer um Stammplatz zittern muss und was Kompany anders macht

Am Freitag steigen die Bayern gegen Ulm im Pokal in die neue Saison ein. In der Woche drauf geht es auch der Bundesliga los. Im Sommer ging in München ein grosser Umbruch vonstatten – wie sieht es nun aus? Finden die Bayern zurück zu alter Stärke?