Konrad Laimer hat sich im Spiel gegen Köln verletzt und fällt «vorerst» aus, wie der FC Bayern mitteilt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Dem FC Bayern gehen langsam die Verteidiger aus. Nach Josip Stanisic (25) der sich am Wochenende beim 8:1-Kantersieg gegen Wolfsburg eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte, verletzte sich beim 3:1-Erfolg in Köln ein weiterer Abwehrspieler.

Konrad Laimer (28) musste am Mittwochabend nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler in der Nachspielzeit vom Feld. Weil die Bayern ihr Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, spielten die Münchner die Partie zu zehnt zu Ende.

«Wir müssen schauen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er was an der Wade gespürt», erklärte Bayern-Coach Vincent Kompany (39) nach dem Spiel, «Morgen sind wir in München, dann geht er sofort in den Scanner rein.» Das MRI hat Aufschluss gegeben: Der österreichische Nationalspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Wie schon bei Stanisic macht der Bundesliga-Leader keine Angabe zur erwarteten Ausfallzeit.

Kompany gehen die Verteidiger aus

Mit Sacha Boey (25) fehlte zuletzt ein weiterer Verteidiger krank – dasselbe gilt für Alphonso Davies (25). Zudem kam Josua Kimmich (30), der sowohl im Zentrum als auch als Aussenverteidiger spielen kann, aufgrund von Sprunggelenkproblemen im neuen Jahr noch nicht zum Einsatz. Daher droht im Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) ein Engpass.

Fallen Boey, Kimmich und Davies weiterhin aus, müsste Kompany wohl auf Raphaël Guerreiro (32) oder Tom Bischof (20) zurückgreifen, die beide auch schon auf der defensiven Aussenbahn gespielt haben.