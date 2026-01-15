DE
Erst im Winter gekommen
Frankfurt muss mehrere Wochen lang auf Ebnoutalib verzichten

Aufgrund einer Verletzung aus dem Stuttgart-Spiel fällt Frankfurt-Stürmer Younes Ebnoutalib länger aus. Damit verschlimmern sich die Stürmer-Probleme bei der Eintracht.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Younes Ebnoutalib fällt wegen einer Innenbandverletzung für mehrere Wochen aus.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Erst Anfang Jahr ist Younes Ebnoutalib (22) von Elversberg aus der zweiten Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gestossen. Nun müssen die Hessen bereits einige Wochen ohne ihren Mittelstürmer auskommen: Der deutsch-marokkanische Doppelbürger hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen.

Die Blessur stammt aus der Bundesliga-Partie gegen Stuttgart am Dienstag, als Ebnoutalib nach 20 Minuten hat ausgewechselt werden müssen. Immerhin: Die Verletzung kann nach Angaben des Vereins konservativ behandelt werden. Dennoch vertiefen sich die personellen Sorgen in der Eintracht-Offensive damit weiter: Mit Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi müssen bereits zwei Frankfurt-Stürmer verletzungsbedingt länger aussetzen.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
17
53
47
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
17
17
36
3
RB Leipzig
RB Leipzig
16
13
32
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
17
7
32
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
16
13
30
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
17
-1
26
8
SC Freiburg
SC Freiburg
17
-2
23
9
Union Berlin
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
17
-6
19
11
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
17
-11
18
12
1. FC Köln
1. FC Köln
17
-4
17
13
Werder Bremen
Werder Bremen
16
-13
17
14
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
15
FC Augsburg
FC Augsburg
16
-15
14
16
FSV Mainz
FSV Mainz
17
-12
12
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
16
-14
12
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
17
-22
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Bundesliga
