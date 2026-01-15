Aufgrund einer Verletzung aus dem Stuttgart-Spiel fällt Frankfurt-Stürmer Younes Ebnoutalib länger aus. Damit verschlimmern sich die Stürmer-Probleme bei der Eintracht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Erst Anfang Jahr ist Younes Ebnoutalib (22) von Elversberg aus der zweiten Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gestossen. Nun müssen die Hessen bereits einige Wochen ohne ihren Mittelstürmer auskommen: Der deutsch-marokkanische Doppelbürger hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen.

Die Blessur stammt aus der Bundesliga-Partie gegen Stuttgart am Dienstag, als Ebnoutalib nach 20 Minuten hat ausgewechselt werden müssen. Immerhin: Die Verletzung kann nach Angaben des Vereins konservativ behandelt werden. Dennoch vertiefen sich die personellen Sorgen in der Eintracht-Offensive damit weiter: Mit Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi müssen bereits zwei Frankfurt-Stürmer verletzungsbedingt länger aussetzen.