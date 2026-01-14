Seit Urs Fischer Anfang Dezember bei Mainz übernommen hat, ist der Karnevalsverein ungeschlagen. Mit dem ersten Bundesliga-Sieg seit September haben die 05er auch die direkten Abstiegsplätze verlassen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der Fischer-Effekt zeigt in Mainz Wirkung. Seit Urs Fischer (59) Anfang Dezember zum Nachfolger von Bo Henriksen (50) ernannt worden ist, haben die 05er kein Spiel mehr verloren. Am Dienstagabend ist auch im Ligabetrieb der dringend benötigte Befreiungsschlag gelungen: Dank des 2:1-Sieges über Heidenheim gibt man die rote Laterne an den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf von der schwäbischen Ostalb ab.

«Ich bin sehr glücklich für die Jungs, dass sie sich endlich einmal belohnt haben», sagt Urs Fischer danach. «Endlich» ist das genau richtige Wort, schliesslich geht der letzte Bundesliga-Sieg der Mainzer auf den 20. September zurück – mit 4:1 gewannen sie auswärts in Augsburg. Gar 325 Tage in der Vergangenheit liegt der letzte Heimsieg: Am 22. Februar 2025 konnten die Fans am Bruchweg letztmals einen Vollerfolg feiern.

Dementsprechend gross ist die Erleichterung bei den Spielern. «Das tut sehr gut», sagt etwa Captain Silvan Widmer, der Torschütze zum 1:0. Stürmer Phillip Tietz freut sich «ungemein, dass wir nach elf Monaten diesen Heimsieg geschafft haben». Da falle einem ein Stein vom Herzen – auch für die Fans. «Seit Urs Fischer da ist, haben wir kein Spiel mehr verloren, das darf man nicht vergessen», betont er die positive Entwicklung unter dem Schweizer, auch wenn die Mainzer als 16. auf dem Relegationsplatz weiterhin «unten drinstehen» würden: «Das ist doof, aber wir müssen uns an positiven Dingen festhalten.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bilanz könnte noch besser sein

Positives gab es seit Fischers Amtsantritt nämlich genug. In der Conference League machten die Mainzer die direkte Achtelfinal-Qualifikation klar und in der Meisterschaft hätten mehr Punkte als die sechs, die man in vier Spielen geholt hat, herausschauen können – vielleicht sogar müssen. Bei Fischers Debüt auswärts gegen die Bayern dreht seine Mannschaft einen frühen Rückstand (den einzigen unter ihm) und kassiert erst in der 87. Minute den Ausgleich. Und beim Duell mit Ex-Klub Union Berlin liegen Fischers Mannen bis zur 76. Minute 2:0 in Führung, bevor sie den Sieg noch aus der Hand geben.

«Mir ging das Union-Spiel durch den Kopf», betont Captain Widmer deshalb auch, wie wichtig es war, dass die Mainzer den Sieg nach Heidenheims Anschlusstor (60.) über die Zeit gebracht haben. Mit zwölf Punkten aus 17 Spielen bleibt man nämlich am Rest der Liga dran. «Je schneller wir den Anschluss ans Mittelfeld schaffen, desto besser», gibt Widmer die Marschrichtung für die kommenden Wochen vor. Schon gegen Köln würde mit einem weiteren Dreier der nächste Sprung in der Tabelle winken – Fischer-Effekt sei Dank.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen