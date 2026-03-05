Der Bundesliga-Top-Torschütze Harry Kane muss aufgrund einer Wadenverletzung aussetzen und verpasst die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern-Trainer Vincent Kompany geht davon aus, dass sein Mittelstürmer für die Champions League wieder fit wird.

Kane hat sich nach einem Schlag auf die Wade nicht rechtzeitig erholt

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bayern München muss im nächsten Bundesliga-Spiel am Freitag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane (32) verzichten. Dies bestätigt Trainer Vincent Kompany (39) in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

«Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und konnte sich davon nicht erholen», erklärt Kompany. «Es ist nur ein Schlag, wir sehen es nicht als ernsthaft an. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt.»

Rekordjagd wird unterbrochen

Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo am nächsten Dienstag soll Kane aber bereits wieder zur Verfügung stehen. «Wir gehen davon aus. Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin. Wir sind ziemlich entspannt», führt der Bayern-Trainer aus.

30 Treffer hat Kane nach 24 Spieltagen in der Meisterschaft bereits erzielt und führt damit die Torschützenliste an. Der Engländer jagt den historischen Bestwert von 41 Treffern in einer Bundesliga-Saison. Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (37) stellte diesen Rekord 2020/21 auf.