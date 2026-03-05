Darum gehts
- Bayern München spielt am Freitag ohne Harry Kane gegen Gladbach
- Kane hat sich nach einem Schlag auf die Wade nicht rechtzeitig erholt
- Mit 30 Toren in 24 Spielen führt Kane die Torjägerliste an
Bayern München muss im nächsten Bundesliga-Spiel am Freitag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane (32) verzichten. Dies bestätigt Trainer Vincent Kompany (39) in einer Pressekonferenz am Donnerstag.
«Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und konnte sich davon nicht erholen», erklärt Kompany. «Es ist nur ein Schlag, wir sehen es nicht als ernsthaft an. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt.»
Rekordjagd wird unterbrochen
Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo am nächsten Dienstag soll Kane aber bereits wieder zur Verfügung stehen. «Wir gehen davon aus. Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin. Wir sind ziemlich entspannt», führt der Bayern-Trainer aus.
30 Treffer hat Kane nach 24 Spieltagen in der Meisterschaft bereits erzielt und führt damit die Torschützenliste an. Der Engländer jagt den historischen Bestwert von 41 Treffern in einer Bundesliga-Saison. Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (37) stellte diesen Rekord 2020/21 auf.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14