Verletzung bremst ihn
Bayern-Star Kane muss Rekordjagd unterbrechen

Der Bundesliga-Top-Torschütze Harry Kane muss aufgrund einer Wadenverletzung aussetzen und verpasst die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern-Trainer Vincent Kompany geht davon aus, dass sein Mittelstürmer für die Champions League wieder fit wird.
Publiziert: 11:52 Uhr
Harry Kane fällt verletzt aus.
Foto: FC Bayern via Getty Images

  • Bayern München spielt am Freitag ohne Harry Kane gegen Gladbach
  • Kane hat sich nach einem Schlag auf die Wade nicht rechtzeitig erholt
  • Mit 30 Toren in 24 Spielen führt Kane die Torjägerliste an
Petar Djordjevic

Bayern München muss im nächsten Bundesliga-Spiel am Freitag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach auf Harry Kane (32) verzichten. Dies bestätigt Trainer Vincent Kompany (39) in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

«Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und konnte sich davon nicht erholen», erklärt Kompany. «Es ist nur ein Schlag, wir sehen es nicht als ernsthaft an. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt.»

Rekordjagd wird unterbrochen

Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo am nächsten Dienstag soll Kane aber bereits wieder zur Verfügung stehen. «Wir gehen davon aus. Sie sehen an meiner Körpersprache, dass ich ziemlich entspannt bin. Wir sind ziemlich entspannt», führt der Bayern-Trainer aus.

30 Treffer hat Kane nach 24 Spieltagen in der Meisterschaft bereits erzielt und führt damit die Torschützenliste an. Der Engländer jagt den historischen Bestwert von 41 Treffern in einer Bundesliga-Saison. Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (37) stellte diesen Rekord 2020/21 auf.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
