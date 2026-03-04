FCL-Legende Zibung verlässt Gladbacher Führungsriege

David Zibung, seit dem Sommer 2024 Sportkoordinator Lizenz bei Borussia Mönchengladbach, wird den Bundesligisten Ende der laufenden Saison verlassen, wie der Klub mitteilt. Gemäss Fohlen-Sportchef Rouven Schröder stehe der Abgang des 42-Jährigen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung in der Clubführung.
Im Zuge der Neuaufteilung ist Zibung ebenfalls eine Funktion angeboten worden. Der Zentralschweizer sehe seine berufliche Zukunft jedoch weniger im administrativen, sondern mehr im sportlichen Bereich, lässt sich Schröder im Communiqué zitieren. Man werde sich deshalb per 30. Juni im gegenseitigen Einvernehmen trennen.
Der ehemaligen Torhüter des FC Luzern ist zusammen mit Gerardo Seoane an den Niederrhein gestossen und ist unter dem mittlerweile nach seiner Entlassung bei den Fohlen wieder bei YB tätigen Trainer auf dem Trainingsplatz noch präsenter gewesen.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
23
15
40
7
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
23
-8
26
12
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14