FCL-Legende Zibung verlässt Gladbacher Führungsriege

David Zibung, seit dem Sommer 2024 Sportkoordinator Lizenz bei Borussia Mönchengladbach, wird den Bundesligisten Ende der laufenden Saison verlassen, wie der Klub mitteilt. Gemäss Fohlen-Sportchef Rouven Schröder stehe der Abgang des 42-Jährigen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung in der Clubführung.

Im Zuge der Neuaufteilung ist Zibung ebenfalls eine Funktion angeboten worden. Der Zentralschweizer sehe seine berufliche Zukunft jedoch weniger im administrativen, sondern mehr im sportlichen Bereich, lässt sich Schröder im Communiqué zitieren. Man werde sich deshalb per 30. Juni im gegenseitigen Einvernehmen trennen.

Der ehemaligen Torhüter des FC Luzern ist zusammen mit Gerardo Seoane an den Niederrhein gestossen und ist unter dem mittlerweile nach seiner Entlassung bei den Fohlen wieder bei YB tätigen Trainer auf dem Trainingsplatz noch präsenter gewesen.

