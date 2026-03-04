Georg Koch ist mit nur 54 Jahren verstorben. Der ehemalige Bundesliga-Goalie hatte mehrere Jahre an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Den Tod Kochs bestätigte ein Fortuna-Sprecher gegenüber der dpa unter Berufung auf die Familie.

Koch absolvierte in seiner Karriere 213 Spiele in der Bundesliga sowie 165 Partien in der 2. Bundesliga. Nach seinem Durchbruch in Düsseldorf war er unter anderem in Eindhoven, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg und Cottbus aktiv. Zuletzt arbeitete er im Profi-Bereich als Torwarttrainer von Drittligist Viktoria Köln in der Saison 2022/23.

2023 war die Krebserkrankung bei Koch diagnostiziert worden, ein Jahr später machte er die Diagnose öffentlich. Festgestellt worden sei «der ganze Mist bei einer Routine-Untersuchung. Mir ging es zuvor schon nicht so gut, und meine Blutwerte waren auffällig schlecht», sagte Koch damals der «Bild am Sonntag».

